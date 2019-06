Wall Street : renoue avec la hausse, rebond du pétrole de +3%

13/06/2019 | 22:33

Cette séance de jeudi annule la précédente: les pertes de mercredi sont effacées avec le Dow Jones et le S&P500 à +0,4%, le Nasdaq à +0,57%.

La (bonne) surprise du jour provient du compartiment des Mid et Small Caps qui se trouvait en situation délicate (et en territoire de correction depuis le début de la semaine) puisque le Russel-2000 reprend +1,05% à 1.356 et ressort de la 'zone rouge' au moment opportun.



Globalement, les indices US renouent avec la bonne dynamique en vigueur depuis le 3 juin, ce qui est de bon augure à une semaine de la séance des '4 sorcières' (du vendredi 21 juin) qui marquera pour beaucoup de gestions la fin du 1er semestre (avec un acquis de +12 à +18% du Dow Jones au Nasdaq, et environ +15% en moyenne si l'on se réfère au S&P500).



Les 'chiffre du jour' ne se sont pas imposés comme des 'game changers' : les prix à l'importation pour mai ont été publiés aux Etats Unis : selon le Département du Travail, ils se sont contractés de 0,3% en mai (même score ex-produits pétroliers), conformément à l'estimation moyenne des économistes, soit -1,5% sur 12 mois.



De leur côté, les prix à l'exportation américains ont baissé de 0,2% en données brutes le mois dernier, tout comme hors produits agricoles (soit un recul de 0,7% sur 12 mois).



Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis sont ressorties en légère hausse de +3.000, à 223.000, alors qu'un recul symétrique vers 216.000 était anticipé.



Le baril de pétrole rebondit de +2,5% à 52,3$ sur le NYMEX, ce qui est moins spectaculaire qu'en début de journée (le baril grimpait jusque vers 53,4$) : les opérateurs 'commodities' s'inquiètent de nouveaux 'incidents' au niveau du détroit d'Ormuz/Mer d'Oman concernant un pétrolier (en flammes) et un méthanier endommagé (attentats, pirateries, mines marines ? les causes ne sont pas établies officiellement).



Cela a dopé le secteur 'énergie' et suscité des rachats à bon compte sur Cimarex +4,2%, Schlumberger +3,4% (qui revient d'un plus bas annuel), Devon +2,9%, Halliburton +2,8%, Range et Devon +2%.



Des rachats à bon compte assez nourris également sur Micron +1,3%, Facebook +1,4%, Symantec +2%, Tesla +2,2%, Viacom +2,4%, Western Digital +3%



Quelques 'oubliés' avec Alexion -2,8%, Twitter -3,1%, AMD -2,5%, Cadence Design -1,8%, Vertex -1%.







