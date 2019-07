Wall Street : renoue avec le vert à la veille des 3 sorcières

18/07/2019 | 22:44

Wall Street accentue un peu ses pertes: le Dow Jones en termine sur un 'gain' de +0,01% à 27.223 (contre 27.220 mercredi) après avoir effacé une perte de -0,6% (score observé vers 18H), le Nasdaq prend près de 0,3%, le S&P500 environ +0,35%.



Les 'sherpas' avaient clairement résolu de faire clôturer Wall Street 'dans le vert' (les 3 principaux indices) à la veille de la séance des '3 sorcières.

Cette fois, les 'algos' ont été parfaitement programmés, le Dow Jones affiche le plus petit écart possible... mais en positif.

Une hausse malgré le repli de -2,3% de Boeing: l'avionneur assure que les 737-Max reprendront les airs au 4ème trimestre mais provisionne 4,9Mds$ -soit 8,74$ par action- pour le problème de remise à niveau des logiciels de ses moyen-porteurs.



Heureusement, l'envol de +4,6% d'IBM à bien contrebalancé Boeing.



Les indices US vont devoir batailler demain pour effacer les 0,4% ou 0,5% perdus depuis lundi: cela n'a rien d'insurmontable et une 7ème semaine de hausse (en fait 6 sur 7) est possible pour couronner l'expiration de l'échéance 'juillet' (séance des '3 sorcières').

Les 'sherpas' auront peut être au coeur de propulser le 'S&P' au-delà des 3.000: il ne lui manque pas grand chose avec une clôture à 2.995.



