Wall Street : renversement de tendance avec déception Congrès

11/08/2020

Les places européennes avaient flambé sur l'anticipation d'un accord imminent du Congrès sur le 'Covid Bill' (enfin !), réalisant leur meilleure performance depuis mi-juin ou le 6 juillet... et nouvelle déception (pas d'accord alors que Nancy Pelosi évoquait une reprise des discussions) qui se solde par une inversion de polarité en seconde partie de séance.

Elle a pris une tournure radicale dans le secteur de la 'tech' qui avait déjà fait preuve de vulnérabilité (à 3 reprises) depuis jeudi dernier: le Nasdaq décroche de -1,7%, le Nasdaq-100 de -1,9%, dans le sillage de Zoom -7,6%, AMD -6,5%, Biogen, Illumina et Netflix -3,4%, Apple -3%, Nvidia et Micron -2,8%, Facebook -2,6%, Microsoft -2,5%, Intel -2,1%.



Le Dow Jones qui s'était avancé jusque vers 28.155 termine en baisse de -0,38% vers 27.878 alors qu'une 8ème séance de hausse semblait s'inscrire dans le droit fil des précédentes, dans le sillage des valeurs financières avec JP-Morgan +3,2%, AMEX +1,6%, le S&P500 bénéficiant des hausses des valeurs exposées au crédit immobilier comme Kimco +3,2%, Keycorp +2,9%, Wells Fargo +2,6%, Citigroup +1,9%.



Bonne tenue également d'Expedia +3,6%, Qualcomm +2,3%, CSX +1,5%.



Evolution contrastée du secteur 'énergie' qui avait pris un bon départ: Nal Oilwell +5,1%, Halliburton +3,4%, Noble +1,3% mais Occidental chutait de -8%, Apache de -4,2%, CMS -3,2%, Hess -2,9%...



Côtés chiffres, les prix à la production industrielle aux États-Unis pour le mois de juillet ressortent nettement supérieurs aux attentes: le 'PPI' affiche +0,6% au lieu de +0,3% attendu, en données 'Core' (hors énergie), la hausse s'établit à +0,5% (+0,1% anticipé).



Cela a fait grimper les rendements obligataires de +7Pts de base.



