Wall Street : repart à la baisse avec le pétrole

18/03/2020 | 17:12

Wall Street repart à la baisse et efface l'intégralité de ses gains de la veille mercredi, notamment sous la pression des cours du pétrole qui reprennent leur dégringolade.



En toute fin de matinée, l'indice Dow Jones repasse de nouveau sous les 20.000 points, 6,3% à 19.896,4 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 5,2% à 6945,3 points.



La débâcle continue pour le pétrole, avec un baril de brut léger américain 'WTI' qui plonge de plus de 15% à 22,8 dollars sur fond de guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite.



'Le marché du pétrole devrait bientôt crouler sous les barils de pétrole excédentaires', préviennent les équipes de BofA Global Research, qui voient les cours de l'or noir éventuellement s'enfoncer sous le cap des 20 dollars en raison de la contraction de la demande due à l'épidémie de coronavirus.



Ces craintes pèsent par ailleurs sur les marchés du crédit, la chute du prix du baril de pétrole augmentant le risque de faillite des producteurs américains de gaz de schiste.



Le contexte favorise logiquement la volatilité, avec un indice VIX du CBOE qui reste autour de ses sommets, à quelque 75,5 points.



Après un plongeon de plus de 30% en un mois, les niveaux actuels des marchés d'actions commencent à offrir des opportunités d'achat à moyen terme, en tout cas à en croire certains analystes.



'L'histoire récente des marchés (depuis le début du marché haussier en mars 2009) suggère que ce n'est pas le bon moment pour se séparer de ses bonnes idées d'investissements', souligne-t-on chez Openheimer.



'L'adage dit 'achetez bas, et vendez haut', et non l'inverse', rappelle le gestionnaire d'actifs, qui recommande aux investisseurs de se mettre à la recherche 'des bébés qui ont été jetés avec l'eau du bain'.



'Des moments comme ceux que nous traversons à l'heure actuelle se sont souvent révélés, avec le recul, constituer de belles opportunités pour les investisseurs', souligne Openheimer.



