New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé en nette hausse mercredi, se reprenant après un début de semaine difficile et se montrant rassurée par le vif rebond des prix du pétrole.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a gagné 1,96% à 23.469,58 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 2,81% à 8.485,38 points.

afp/rp