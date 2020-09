New York (awp/afp) - Wall Street débutait la séance en hausse mardi après une série de replis, s'appuyant sur la bonne tenue des grandes valeurs technologiques: le Dow Jones montait de 0,26%, le Nasdaq de 0,49% et le S&P 500 de 0,49%.

La Bourse de New York avait reculé lundi dans un marché paralysé par des craintes économiques, politiques et sanitaires: le Dow Jones avait reculé de 1,84% et le Nasdaq avait perdu 0,13%, limitant ses pertes en fin de séance.

afp/rp