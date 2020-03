Wall Street repart vivement à la baisse, le Dow Jones perd plus de 2%

New York (awp/afp) - La Bourse de New York repartait de nouveau en forte baisse jeudi après avoir hésité à l'ouverture, ne parvenant pas à rebondir malgré les plans massifs de soutien à l'économie proposés par les autorités: le Dow Jones perdait 3,15% et le Nasdaq 1,59% vers 13H40 GMT.

La panique avait de nouveau saisi Wall Street mercredi, les acteurs du marché s'alarmant des conséquences sur l'économie des drastiques mesures de confinement mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus: le Dow Jones avait plongé de 6,30% et le Nasdaq de 4,70%.

