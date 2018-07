Wall Street : repasse positif, les bancaires surperforment

23/07/2018 | 22:36

Wall Street qui avait ouvert en repli de -0,3%, finit sur des scores étriqués, le Dow Jones s'effrite de -0,05% (à 20.045), le S&P500 grappille +0,2% (à 2.807), le Nasdaq +0,28% (à 7.841Pts).

Le secteur des valeurs financières (+1,3%) a surperformé alors que les taux se sont retendus (+6,5Pts sur le '1 ans' à 2.955%).



Les T-Bonds ont peut-être réagi à des 'stats' qui traduisent une économie US vigoureuse: les ventes de logements anciens aux États-Unis sont en repli de 0,6% par rapport à mai, et c'est dû à un manque de bien abordables, alors que le prix des logements est au plus haut depuis 10 ans, et en progression de +5,2% par rapport à juin 2017.



Le PMI de Chicago ressort en nette hausse, repassant de -0,45 à +0,43, bien mieux que prévu... là encore, cela justifie l'anticipation de 6 hausses de taux d'ici fin 2019 par les membres de la FED.



Le point d'orgue de la séance, c'était la publication des résultats d'Alphabet qui grimpe de +5% vers 1.275$ (après +1,7% en séance): le profit par titre ressort à 11,75$ (hors amende de l'UE visant Androïd) contre 9,6$ anticipé.

Le chiffre d'affaires atteint 26,24Mds$ contre 20,91Mds$ dépassant de 3% le consensus de 25,6Mds$.

Côté titres, les banques ont été ramassées: Wells Fargo grimpe de +2,8%, Suntrust +2,5%, Capital One +2,3%, Bank of America +2,1%, JP-Morgan de +1,9%, Keycorp +1,6%, Citigroup +1,4%, American Express a pris +1,1%, Goldman Sachs +0,9%.



Le Nasdaq a été plombé par le repli de -3,3% de Tesla, Micron -1,3%.



