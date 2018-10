Wall Street : repli des indices avant la saison des résultats

10/10/2018 | 16:48

Les principaux indices actions américains débutent la séance en forte baisse (-0,6% pour le Dow Jones, -1,5% pour le Nasdaq), les investisseurs appréhendant la saison des résultats toute proche.



'Il sera intéressant de voir si la croissance américaine se traduit par des chiffres solides -et plus important, par des indications prospectives également vigoureuses', pointe ADS Securities, prévenant que 'sinon, les choses pourraient vite dégénérer'.



Avant les trimestriels de JPMorgan qui donneront le coup d'envoi de cette saison des résultats vendredi, les opérateurs seront attentifs jeudi à l'inflation pour septembre aux Etats-Unis, attendue par le consensus à 2,4% en rythme annuel.



Pour le moment, on notera que les prix à la production se sont accrus de 2,6% le mois dernier, un taux annuel en repli de 0,2 point par rapport à août. Hors éléments volatils, ils se sont à nouveau accrus de 2,9%.



En comparaison avec la même période l'année dernière, les prix à la production industrielle se sont accrus de 2,6% au mois de septembre 2018, un taux annuel en repli de 0,2 point par rapport à celui d'août.



Les stocks des grossistes ont augmenté de 1% en août aux États-Unis, selon les chiffres du Département du Commerce publiés ce mardi en milieu d'après-midi. Cette nouvelle augmentation fait suite à une précédente progression de +0,6% (chiffre révisé) en juillet.



Côté valeurs, Google, filiale d'Alphabet, a présenté mardi soir plusieurs appareils, dont ses nouveaux smartphones de la gamme Pixel, les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Il a par ailleurs officialisé le Hub, une enceinte connectée avec un écran, qui ne sortira qu'aux Etats-Unis.



Bombardier annonce la nomination de Sam Abdelmalek comme chef de la direction de la transformation et de la chaîne d'approvisionnement. Il a notamment occupé le poste de vice-président, chaîne d'approvisionnement mondiale chez Pratt & Whitney.



