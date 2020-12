Wall Street : repli limité en conclusion d'un novembre record

La séance s'est bien mieux terminée à Wall Street qu'elle n'avait commencé puisque le Dow Jones ne cède que -0,9% (à 29.639) après avoir rapidement doublé ses pertes initiales (de -0,7% vers -1,5%). Le S&P-500 ne cède que moins de -0,5% (à 3.622) contre -1,3% vers 17H et la Nasdaq revient d'encore plus loin (moins de -0,1% à 12.199 contre -1,35% vers 17H).



Sur l'ensemble du mois de novembre, le Dow Jones engrange 11,85% (plus forte hausse depuis janvier 1987), le S&P-500 +10,75% et le Nasdaq +11,8%.

Avant de consolider, le S&P a inscrit 26 records cette année, ce qui semble presque banal en regard des 45 records annuels du Nasdaq, pour un gain de +36% qui éclipse les +35% de 2019 (et il reste un mois que tout le monde anticipe 'bullish'... c'est le traditionnel 'rally de décembre').



La Fed annonce la prolongation jusqu'au 31 mars 2021 de plusieurs de ses facilités de prêt qui devaient expirer le 31 décembre, et cette initiative est approuvée par Steven Mnuchin.

A noter que l'or s'enfonce nettement sous les 1.800$ (à 1.775) alors que le Bitcoin bat un record absolu à 19.850$ (+7,5% ce lundi soir à 19.450).



Comme il ne se passe pas un lundi sans annonce d'un 'labo' depuis la mi-mai, Moderna confirme une efficacité de 94,1% pour sa thérapie génique (qui n'est donc pas à proprement parler un vaccin) et même de 100% sur les 'cas sévères') à l'issue d'un test sur 194 patients en 'phase-3' : une demande d'autorisation d'urgence a été déposée auprès de la FDA (le titre Moderna s'est envolé de +20,4%).

La principale baisse sectorielle du jour concerne le pétrole alors que le baril de Brent cède -1,5% vers 47,6$ à Londres, ce qui plombe Total avec -5%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.