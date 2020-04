Wall Street : repli prudent avant les premiers trimestriels

14/04/2020 | 00:06

Les indices US avaient rouvert en net repli, de l'ordre de -1,5% et jusqu'à -2,5%), effaçant les gains engrangés jeudi suite aux spectaculaires annonces de la FED (qui devient notamment acheteur d'émissions obligataires 'high yield' pour la première fois de son histoire).

Les pertes intiales ont été réduites d'un gros tiers au fil des heures pour le Dow Jones et le S&P 500 mais le Nasdaq, dopé par Tesla avec +13% et Amazon (+6,3%) a fini en hausse de +0,48% (8.192).



Notons qu'Amazon, à plus de 1.260$ n'est plus qu'à 1% de son record historique et s'impose déjà comme le grand vainqueur du confinement généralisé, vendant encore plus d'articles depuis 1 mois quand ses concurrents du secteur du commerce de détail sont contraints de maintenir leur rideau de fer baissé pendant encore des semaines.



Après une envolée de +12% la semaine dernière des indices historiques, les investisseurs ont opté pour tout petit peu plus de prudence alors que le coup d'envoi de la saison des résultats de sociétés sera donné demain avec les banques (JPMorgan Chase et Wells Fargo).



Le consensus des analystes financiers table sur une baisse moyenne de

10,2% des bénéfices du S&P-500 par rapport aux trois premiers

mois de 2019 (contre une hausse de 6,3% en début d'année).



Avec une nouvelle glissade de -1,5% vers 22,4$ sur le NYMEX, le WTI affiche un repli de -63% depuis le 1er janvier.



Le Nasdaq a été tiré par Tesla +13,6%, Netflix +7%, Amazon +6,2%, AMD +5,6%, Activision +3,8%, Intel +2,7, Apple +2%,



Lourd repli de

Royal Carribean -17,6%, Nerwegian Cruise -13,4%, United Airlines -8,3%, AA -7,6%,







