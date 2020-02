Wall Street replonge, craintes renforcées sur le coronavirus

New York (awp/afp) - Wall Street dévissait mardi en milieu de séance new-yorkaise, au lendemain d'une dégringolade, les investisseurs craignant que l'épidémie de nouveau coronavirus ne se transforme en pandémie avec l'augmentation du nombre de cas recensés dans le monde.

Aux alentours de 19H45 GMT, l'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, chutait de 2,99% à 27.134,09 points après s'être effondré de plus de 3% plus tôt en séance.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, abandonnait 2,49% à 8.991,77 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 2,78% à 3.136,34 points.

Lundi, Dow Jones et S&P 500 avaient connu leur pire séance depuis plus de deux ans et le Nasdaq avait accusé sa plus lourde perte depuis octobre 2018.

Selon Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services, les acteurs du marché sont peu rassurés devant la propagation à grande échelle de l'épidémie de pneumonie virale, notamment en Italie où les autorités ont fait état mardi soir de 322 cas dont dix décès.

"Pour un investisseur américain, ce n'est pas l'Italie au niveau économique qui l'inquiète, mais le fait que, petit à petit, il faut absolument revoir à la baisse les taux de croissance globaux", explique l'expert.

Selon M. Volokhine, les perspectives d'un rebond rapide s'éloignent alors que de plus en plus d'entreprises annoncent s'attendre à pâtir des conséquences économiques du coronavirus.

La compagnie aérienne United Airlines (-6,2%) a, par exemple, suspendu lundi soir ses prévisions financières pour 2020, expliquant que "l'éventail des scénarios possibles" liés au nouveau coronavirus était "trop large pour fixer actuellement des objectifs".

L'entreprise s'inscrit ainsi dans le sillage de plusieurs grandes sociétés ayant prévenu que l'épidémie allait affecter leurs résultats, à l'instar d'Apple, de Procter & Gamble ou de Coca-Cola.

"Pas une catastrophe économique"

Le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow s'est voulu rassurant en déclarant, mardi sur la chaîne d'informations financières CNBC, que l'épidémie ne serait pas une "catastrophe économique" malgré certains accrocs inévitables.

"Si vous investissez sur le long terme, je pense qu'il faut sérieusement songer à revenir sur le marché des actions où les résultats ont été excellents sur la longue durée", a assuré M. Kudlow.

L'aversion au risque restait toutefois très forte mardi à Wall Street, envoyant le taux sur la dette américaine à 10 ans proche de son plus bas niveau historique, à 1,317%. Une baisse du taux obligataire est synonyme d'une augmentation des prix des bons du Trésor, et donc d'une demande en hausse.

Le taux à 30 ans sur les bons du Trésor américain évoluait quant à lui à un plus bas historique, à 1,796%.

"Quand l'argent sort d'un marché, il va se positionner ailleurs ou bien il reste en cash", précise M. Volokhine.

"Pour le moment, il va évidemment se positionner dans le marché obligataire américain, mais aussi dans les marchés obligataires européens. C'est un pur réflexe de peur", poursuit-il.

Parmi les secteurs les plus touchés par le nouveau plongeon de Wall Street, les majors pétrolières, comme Occidental(-8,3%), ExxonMobil (-4,1%) ou Chevron (-4,4%), étaient en première ligne, pâtissant des craintes d'un net recul de la demande mondiale en énergie.

Les valeurs liées au voyage, comme les compagnies aériennes Delta Air Lines (-6,0%) et American Airlines (-8,4%)ou les croisiéristes Carnival (-5,0%) et Norwegian Cruise Line (-7,0%), étaient également touchées de plein fouet.

