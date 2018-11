Wall Street, reprenant son souffle, termine en petite baisse

New York (awp/afp) - Wall Street a terminé en petite baisse jeudi après un bond la veille, les indices reprenant leur souffle et réagissant peu à la publication d'un compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed).

A la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,11% pour clôturer à 25.338,84 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,25% pour finir à 7.273,08 points.

L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,22% à 2.737,83 points.

Ces trois indices ont observé une pause jeudi après trois séances d'affilée de forte avancée.

Après un bon début de semaine, Wall Street avait accéléré sa progression mercredi à la faveur d'un discours du président de la Fed Jerome Powell, nombre d'investisseurs voyant dans sa prise de parole des mots de nature à apaiser les craintes de hausses trop agressives de taux d'intérêt.

Le sentiment d'apaisement a été de nouveau observé, mais de manière éphémère, jeudi lorsque le Comité monétaire de la Fed est apparu de plus en plus divisé sur l'évolution de la trajectoire monétaire à venir, selon un compte-rendu de la réunion monétaire du 8 novembre.

Les investisseurs redoutent une remontée trop rapide des taux pouvant renchérir trop brusquement le coût du crédit pour les particuliers et les entreprises, et ainsi ralentir la croissance, et accueillent positivement tout élément signalant un éventuel ralentissement.

Les indices sont passés en territoire positif peu après la diffusion des minutes de la réunion de la Fed, avant finalement de reculer à l'approche de la clôture.

Inflation stable

L'absence d'enthousiasme plus marqué à Wall Street a aussi été favorisée par "l'incertitude qui entoure la réunion des présidents américain et chinois au G20", a estimé Bill Lynch de Hinsdale Associates.

Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer et parler de la guerre commerciale en marge de ce sommet qui débute vendredi en Argentine.

"Les rumeurs sur le G20 donnent des maux de tête aux investisseurs", a affirmé quant à lui estimé Ken Berman de Gorilla Trades.

Du côté des indicateurs, l'inflation sur un an aux Etats-Unis est restée stable en octobre, selon l'indice des prix basé sur les dépenses de consommations, mesure favorite de la Fed pour observer la hausse des prix.

"C'est une preuve supplémentaire que l'inflation n'est pas galopante et que la Fed n'a pas besoin d'être agressive dans ses hausses de taux pour la contenir", a souligné M. Lynch.

Sur le marché obligataire, le taux de la dette à 10 ans des États-Unis baissait à 3,033% vers 21H40 GMT, contre 3,059% mercredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,326%, contre 3,346% la veille.

Sur le front des valeurs, le fabricant de cigarettes Altria, qui produit notamment les Marlboro, a progressé de 1,80%. Selon des informations de presse, le groupe est en discussion pour prendre une participation dans la société spécialisée dans les cigarettes électroniques Juul Labs.

Dans le secteur de la distribution de vêtements, la marque Abercrombie & Fitch a bondi de 20,91% après des résultats supérieurs aux attentes tandis que la société Express a plongé de 5,03% après des prévisions décevantes.

alb/jum/nas