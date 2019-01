Bourse de Wall Street : Wall Street reprend plus de 1,5%, la Chine et l'emploi US rassurent

L'indice Dow Jones gagne 353,07 points, soit 1,56%, à 23.039,29 points quelques minutes après le début des échanges et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,6% à 2.487,03.

Le Nasdaq Composite, qui avait chuté de 3,04% jeudi, prenait quant à lui 1,58% à 6.565,67 points à l'ouverture.

Une délégation de représentants américains doit se rendre à Pékin pour des discussions commerciales avec des représentants chinois lundi et mardi, une perspective qui ravive l'espoir d'un compromis entre les deux premières économies mondiales.

Parallèlement, l'indice PMI du secteur chinois des services a atteint en décembre son plus haut niveau depuis six mois et la banque centrale chinoise a de nouveau réduit le ratio de réserves obligatoires des banques, une mesure de soutien au crédit.

Aux Etats-Unis, les statistiques mensuelles du marché du travail, très attendues après plusieurs indicateurs suggérant un ralentissement de l'activité économique, ont dépassé les attentes. A 312.000, les créations d'emplois ont atteint leur plus haut niveau depuis dix mois et les chiffres des deux mois précédents ont été revus en hausse. Le salaire horaire moyen, lui, a augmenté de 0,4% par rapport à novembre.

"La croissance des salaires est au plus haut depuis 2009, en ligne avec nos estimations de 2018. On ne pouvait rêver mieux", commente Mirabaud Securities, estimant que "ces statistiques sont à même de pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à remonter ses taux en mars prochain".

Tout en soutenant le rebond des actions américaines, ces statistiques favorisent la hausse du dollar et la remontée des rendements des emprunts d'Etat américains.

L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert par rapport à un panier de devises de référence, gagne 0,24% au moment de l'ouverture de Wall Street alors qu'il reculait avant les chiffres de l'emploi.

Le rendement des Treasuries à dix ans, lui, s'affichait à 2,637%, en hausse de près de neuf points de base.

Côté actions, le rebond profite à la quasi-totalité des secteurs mais plus particulièrement aux financières, dont l'indice S&P prend 1,87%.

Apple regagne 1,92% après la chute de près de 10% subie jeudi en réaction à l'avertissement lancé par le groupe sur son chiffre d'affaires trimestriel.

(Marc Angrand pour le service français)