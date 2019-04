Wall Street : reprend sa hausse et bat des records

11/04/2019 | 08:08

Wall Street repart de l'avant et inscrit de nouveaux records annuels, sans euphorie mais en toute sérénité (le VIX décroche de -7% à 13,25, traduisant un 'full risk on') : le Dow Jones grappille +0,03% à 26.157, tandis que le S&P500 progresse de 0,35% (à 2.888) et le Nasdaq (+0,7% à 7.964) aligne une 10ème séance de hausse sur une série de 11 (et 9 sur 10 pour le 'S&P').



Le Russel-2000 tente de combler son retard avec une accélération de +1,4% à 1.581 (il reste encore loin de son zénith inscrit à 1.742).



L'un des points d'orgues de cette séance, c'était la publication des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed : elles ont confirmé alors que l'inflation tend à ralentir (voir le chiffre du jour : le CPI progresse moins qu'attendu).



Quelques heures auparavant, la conférence de presse (avancée de 24H pour cause de sommet européen) de Mario Draghi a été bien accueillie : la BCE constate que les 'risques' macro-économiques tendent vers un ralentissement au vu des dernières statistiques, ce que le FMI a déjà pris en compte avec la réduction de 0,3% de ses prévisions de croissance pour la zone euro, à seulement 1,3% cette année et qui a réduit pour la troisième fois en six mois son objectif de croissance mondiale, à +3,3%.



Mario Draghi a précisé que le principal risque pour la croissance résidait dans les guerres commerciales (au lendemain de nouvelles menaces de surtaxes tarifaires de Donald Trump, à hauteur de 11Mds$ sur des produits importés d'Europe).



Côté chiffres US, rien de décisif ce mercredi : le Département américain du Travail a fait état d'une hausse de 0,4% de l'indice des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier (+0,3% anticipé) et de +1,9% sur 12 mois mais en 'core' (hors prix volatils de l'énergie et des produits alimentaires) l'inflation sous-jacente aux États-Unis reste très sage, à +0,1% en mars 2019, un chiffre légèrement en-dessous du consensus (+0,2%) et qui valide un rythme optimal de +2% hors éléments volatils (contre +2,1% attendu).



Et les prix de l'énergie poursuivent leur ascension : le WTI (+0,7%) a inscrit un nouveau record annuel, au-delà des 64,5$ malgré la hausse des stocks de brut hebdomadaires (+7 millions de barils à 456,55 millions, au plus haut depuis novembre 2017) tandis que les stocks d'essence se sont contractés symétriquement de -7,7 millions de barils (à 229,1Mns, leur plus forte baisse depuis septembre 2017).

Les valeurs pétrolières figuraient aux avant-postes avec Apache +2,4%, Noble +3%, Valero +3,9%...



Le Nasdaq a de nouveau surperformé grâce à des 'technos' comme Micron +1,1%, Cisco +1,2%, Nvidia +1,5%, Autodesk et Netapp +2%, Xilinx +2,1%, AMD +2,2%, Illumina +2,6%.

Le titre Lyft (récemment introduit à 72$) a dévissé de -10,8% vers 60,1$ alors qu'Uber -son concurrent direct aux Etats-Unis- vient de déposer un dossier en vue de son introduction (IPO) et espère lever 10Mds$.



Pinterest est également candidat à une introduction : la fourchette serait fixée entre 15 et 17$ ce qui valoriserait l'entreprise à 9Mds$ pour un chiffre d'affaire de 2,8Mds$ (dont 1Md$ de recettes publicitaires via les Promoted et Cinematic Pins) et 47,5Mns$ de pertes.



