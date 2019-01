Wall Street : reprend son ascension, indifférent au vote UK

16/01/2019 | 07:56

Wall Street a à peine réagi au net rejet (par 432 contre 202) par le Parlement britannique du projet de Brexit négocié par Theresa May, laquelle est peut-être en chemin pour une déroute politique totale si son principal opposant, Jeremy Corbyn, parvient à convaincre la Chambre des Communes d'opter pour des législative anticipées.



Theresa May tentera de revenir vers Bruxelles pour négocier de nouvelles concessions, mais il y a fort peu de chances qu'elle obtienne quoi que ce soit de plus que ce qui a été rejeté à une écrasante majorité ce mardi.



Ce dénouement était tellement attendu que Wall Street a poursuivi sa progression sans rien lâcher, les gains de la mi-séance étant préservés et même légèrement amplifiés au coup de cloche final.

Le Nasdaq s'est envolé de +1,7% vers 7.023,8 points, le S&P500 a engrangé près de +1,1% à 2.610,3 points et le Dow Jones +0,65% à 24.065,6.



Wall Street avait été rassuré en début d'après-midi par un indice des prix en repli qui écarte toute hausse des taux américains pour plusieurs mois encore.

Les prix à la production aux Etats-Unis se sont contractés de 0,2% en décembre aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, là où les économistes attendaient en moyenne un repli de 0,1%.



En excluant les éléments volatiles que sont l'alimentation, l'énergie et le négoce, les prix producteurs américains ont stagné le mois dernier, alors que le consensus de marché visait une hausse de 0,2%.



Le PPI est resté stable à 2,5% en rythme annuel au mois de décembre 2018... la Fed devrait en tenir compte, ainsi que du net recul de l'indice Empire State de la Fed de New York qui a chuté ce mois-ci pour s'établir à 3,9, après 11,5 en décembre 2018, alors que le consensus anticipait au contraire une progression à 11,5 après une estimation initiale de 10,9 pour le mois dernier.



La surperformance du Nasdaq s'explique par les bonds d'Incyte (+7,1%) et de Netflix (+6,5%) qui a augmenté ses tarifs d'abonnement de +13 à +18%, puis le ramassage sur les 'GAFAM' (+ quelques grosses 'capi') avec Amazon +3,3%, Adobe +3,1%, Tesla +3%, Microsoft +2,9%, Facebook +2,5%, Apple +2,1%...



Parmi les rares replis, on notera celui de Qualcomm -2,7%.



Le pétrole s'est également apprécié de +2,9% à 52 dollars sur le NYMEX... mais cela n'a eu aucun impact positif sur le secteur 'énergie'.



