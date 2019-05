Wall Street : reprise technique dans le sillage indice 'SOX'

21/05/2019 | 23:25

Wall Street a bien fini la journée, les score finaux apparaissant plus homogènes qu'en matinée avec +0,77% pour le Dow , +0,85% pour le S&P500 et +1,1% pour le Nasdaq.



Le Russel-2000 s'est détaché avec +1,33% mais la véritable vedette du jour -certes un peu discrète- ce fut l'indices des ' utilities ' (DJ Americas Utilities) qui a inscrit un ' plus haut ' annuel mais également historique (à 302,65Pts en intraday, soit quelques centièmes de mieux que le 26 mars dernier).

La hausse du jour s'explique principalement par le report des sanctions contre Huawei, notamment la levée de l'impossibilité de faire les prochaines mises à jour 'Androïd'.



En ce qui concerne la conjoncture domestique US, pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf une petite déception dans le secteur immobilier avec l'indice mensuel des ventes de logements anciens de la NAR (National Association of Realtors) qui se contracte de -0,4% en avril, à 5,19 millions alors qu'une hausse de +2,7%, à 5,35 millions était anticipée.



Cela a stoppé brièvement l'avancée initiale de Wall Street, mais les acheteurs ont repris la main et à la mi-séance, dans le sillage des semi-conducteurs qui se sont bien repris (+2,1% en moyenne) après la chute de -4% de l'indice 'SOX' la veille.



Les leaders du jour furent Autozone +5,6%, Xilinx +4,6%, NXP +4,4%, Western Digital +3,6%, Elect.Arts +3,5%, Micron et Microchip +3%, +3%, Netapp +2,7%, AMD +2,5%, Symantec et Analog Devices +2,4%, Intel +2,1% et Apple +1,9%



Très mauvaise journée pour l'enseigne de distribution Kohl's (-12,3%) qui revoit ses objectifs 2019 à la baisse, ainsi que pour Norstrom (-10% après la clôture), pour exactement la même raison, avec de surcroît des profits inférieurs aux attentes au T1 2019.



