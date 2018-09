Wall Street : résiste à la forte hausse du pétrole

25/09/2018 | 00:05

Grand triomphateur la semaine passée, le Dow Jones Industrial Average, a connu la consolidation la plus appuyée avec -0,68%, le S&P 500 a reculé de 0,35%, à 2.919 (après -0,04% vendredi) et quelques timides achats ont maintenu le Nasdaq à flot avec +0,08%, à 7.993.



Les investisseurs ont pris acte de la suspension des négociations commerciales par la Chine et de ses menaces de nouvelles taxes douanières portant 60 milliards de $ de produits américains.



L'autre ombre au tableau, c'est l'imminence de l'éviction de Rod Rosenstein, le procureur général adjoint (équivalent du ministre adjoint à la Justice) pour soupçon de complot contre la réputation du Président, d'après des information du patron du FBI.

Rod Rosenstein est l'homme qui supervise l'enquête -si sensible- du procureur Robert Mueller qui cherche à établir des preuves de collusion entre l'équipe Trump et l'entourage de Poutine lors de la campagne électorale de 2016.



L'autre temps fort du jour, ce fut la forte appréciation du pétrole : le Brent s'envole de +3% ce lundi, à 81,25$, le WTI de +2% vers 72,2$.

Elle est consécutive à la décision de l'OPEP d'ignorer les pressions de Donald Trump en faveur d'une hausse des quotas de production.





