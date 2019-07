Wall Street : résultats décevants, stats contradictoires

18/07/2019 | 16:50

Wall Street retombe jeudi matin, victime de nouvelles interrogations sur les questions commerciales et de la publication de résultats décevants de quelques grands noms de la cote tels Netflix, Morgan Stanley ou IBM.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 27.200,1 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 8179,3 points.



'Les tensions persistantes entre les Etats-Unis et la Chine pèsent sur le moral des marchés après des informations faisant état de pourparlers au point de mort du fait des crispations autour de Huawei', explique un trader.



Parallèlement, les derniers indicateurs économiques continuent de se montrer mitigés, quand ce n'est pas tout bonnement contradictoires.



Si l'indice de la Fed de Philadelphie a grimpé à 21,8 en juillet - traduisant une forte accélération de l'expansion manufacturière autour de Philadelphie - les inscriptions aux allocations chômage sont, elles, remontées à 216.000 la semaine dernière, contre 208.000 la semaine précédente.



Autre déception, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board est ressorti en baisse de 0,3% le mois dernier.



Du côté des résultats, ce sont incontestablement les déceptions qui l'emportent aujourd'hui.



Netflix décroche ainsi de plus de 11% après avoir fait état d'une baisse de son nombre d'abonnés aux Etats-Unis au cours du deuxième trimestre, une première en huit ans.



IBM lâche de son côté 0,9% après avoir manqué les attentes du consensus en termes de chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé.



Même Morgan Stanley perd du terrain (-1,1%) malgré des résultats trimestriels ressorties bien au-dessus des attentes.



