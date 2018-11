Wall Street : résultats trimestriels priment sur les Midterm

06/11/2018 | 00:04

Séance en dents de scie mais la séance s'achève sur une note positive puisque l'indice Dow Jones a pris 0,75% (à 25.462), le S&P-500 +0,56% et le Nasdaq Composite limite bien la casse avec -0,40% (contre -1,4% en fin de matinée à New York).



Parmi les facteurs les plus positifs qui ont fait pencher la balance du bon côté, il y a l'excellent 'ISM' des services (activité dans le secteur tertiaire) qui inscrit son 2ème meilleur score de la décennie à 60,3 (contre 59,3 anticipé), après le record du mois précédent à 61,2.



Il y a aussi les résultats puisque 75% des 380 entreprises composant le S&P 500 ont publié des chiffres supérieurs aux attentes (un 'grand classique') et surtout, la croissance des bénéfices est estimée à 27,4% au T3, pulvérisant la hausse record de +26,6% de croissance du 1er trimestre et les presque +25% du 2ème trimestre.

La 'tax reform' de Donald Trump s'avère un formidable accélérateur de bénéfices... tout comme une formidable machine à creuser les déficits fédéraux, au détriment des contribuables de la classe moyenne (ceux qui ne peuvent échapper à l'impôt).

La prudence qui prévalait à la mi-séance à la veille du scrutin de 'Midterm' a été mise de côté dans la mesure où aucun scénario n'est jugé vraiment négatif pour Wall Street.



Le Nasdaq a été plombé par Activision -6,7%, Akamai -3,9%, Apple -2,8%, Applied Materials -2,7%,Verisign -2,6%, Amazon -2,3%, Alphabet, Intuitive -1,7%, AMD -1,6%, Facebook -1,1%

Repli tempéré par Netease, Seagate +1,6%, Intel +1,8%, Symantec +2,7%, Netflix et Incyte +2,3%



Le secteur de pétrolières a bien figuré avec CabotOil +5,9%, Apache +4,6%, Hess EOG +4,1%, Chevron +3,7%, Cimarex +3,3.%







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.