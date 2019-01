Wall Street : retient son souffle avant les résultats

14/01/2019 | 15:16

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi alors que Citigroup a ouvert ce matin le bal tant attendu des résultats de quatrième trimestre.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 cèdent entre 0,7% et 0,8%, synonyme d'une ouverture défavorable.



Depuis environ un mois, Wall Street peine à repartir de l'avant, alternant phases d'inquiétudes et séquences d'optimisme, mais la saison des résultats pourrait lui permettre de se relancer.



Des géants bancaires tels que JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley, mais aussi des sociétés technologiques comme Netflix, doivent dévoiler leurs comptes trimestriels ces prochains jours.



Ces publications vont permettre aux investisseurs de confronter leurs prévisions, souvent pessimistes, sur la santé de l'économie aux performances réelles des entreprises.



'Si les rapports relatifs au quatrième trimestre pourraient encore s'avérer satisfaisants, les investisseurs examineront de près les prévisions des sociétés', préviennent d'emblée les équipes de Lyxor.



Phénomène rassurant, Citigroup a fait état d'un bénéfice net (hors impact de la réforme fiscale) en hausse de 14% à 4,2 milliards de dollars, soit un BPA de 1,61 dollar, supérieur de six cents au consensus.



Autre rendez-vous important au programme cette semaine, le vote du projet d'accord sur le Brexit trouvé par Londres et Bruxelles sera soumis demain au vote du Parlement britannique.



'Le pronostic n'est guère favorable mais Mme May aurait d'autres opportunités pour faire voter un accord, elle pourrait aussi tenter d'étendre la période de négociations', indique-t-on du côté de Lyxor.



