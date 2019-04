Wall Street : retour à proximité des records

03/04/2019 | 16:53

Les marchés d'actions américains reviennent à proximité de leurs plus hauts historiques mercredi, portés par un vent d'optimisme qui ne semble plus se démentir.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 26.224,7 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,9% à 7917,2 points.



Le S&P 500 prend de son côté 0,4% à 2879,8 points, à une soixante de points de son record absolu des 2940 points.



'Un regain d'optimisme concernant les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine soutiennent les marchés mondiaux', explique Wells Fargo Advisors.



Steve Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, a récemment qualifié de 'productives' les dernières discussions entre les deux premières économies mondiales.



Un chiffre décevant est tombé avant l'ouverture, sans toutefois véritablement bouleverser la donne.



Le secteur privé américain n'a en effet généré que 129.000 emplois en mars selon le cabinet ADP, un score nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 170.000.



L'indice ISM des services, paru dans le courant de la matinée, n'a pas eu non plus plus beaucoup d'effet sur la tendance.



Reflétant une décélération sensible de la croissance du secteur, l'indice ISM non-manufacturier s'est établi à 56,1 en mars, contre 59,7 le mois précédent, alors que le consensus l'attendait autour de 58 points.



Ces mauvaises nouvelles se transforment toutefois en bonnes nouvelles dans la mesure où elles valident l'approche ultra-bienveillante adoptée par la Fed depuis le début de l'année.



Du côté des valeurs, Qualcomm recule de 0,5% après l'annonce du départ de son directeur financier, jugé 'discipliné', pour Intel qui s'adjuge à l'inverse plus de 1,5%.



Netflix grignote pour sa part 0,3% suite à des commentaires positifs des analystes de Credit Suisse, qui considèrent que le dossier reste 'sain' avant la parution des résultats trimestriels du géant de la vidéo à la demande, le 16 avril.



