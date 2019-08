Wall Street : retour au calme au lendemain de la Fed

01/08/2019 | 15:21

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note relativement stable jeudi matin au lendemain d'une séance de net repli liée à la décision de la Fed de réduire ses taux pour la première fois en plus de 10 ans, sans toutefois s'engager sur un calendrier précis de baisses des taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent de moins de 0,1%, laissant présager une ouverture sans grand changement.



La Réserve Fédérale a mis fin hier à plusieurs semaines de suspense en réduisant de 25 points de base le taux de ses Fed Funds, une décision largement attendue par le marché.



Les investisseurs ont surtout retenu que la banque centrale américaine s'est refusée à entamer un cycle de réduction du loyer de l'argent.



Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, s'est borné à concéder que la Fed n'excluait pas de nouvelles baisses de taux, en fonction de l'évolution de l'inflation.



'A notre avis, la Fed n'a pas baissé les taux parce que ses prévisions centrales pour l'économie s'étaient considérablement détériorées mais plutôt parce que les risques à la baisse augmentent et que l'inflation reste faible', explique Shamik Dhar, chef économiste chez BNY Mellon IM.



'C'est pourquoi nous pensons qu'il est peu probable que cette décision marque le début d'un important cycle d'assouplissement - à moins que l'un de ces risques à la baisse ne se concrétise au cours des prochains mois', ajoute-t-il.



L'annonce, ce matin, d'une hausse du nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage, à 215.000 contre 207.000 la semaine précédente, ne semble pas forcément jouer à l'encontre du scénario de nouvelles baisses des taux.



La parution, dans le courant de la matinée, de l'indice PMI manufacturier permettra sans doute aux investisseurs d'en savoir plus sur l'état de forme actuel de l'économie américaine.



