Wall Street : retour dans le rouge après l'immobilier

24/10/2018 | 16:56

La Bourse de New York s'est orientée à la baisse mercredi matin après l'annonce d'une baisse inattendue des ventes de logements neufs, un indicateur de mauvais augure pour le marché de l'immobilier, qui est suivi de très près par les investisseurs.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède 0,2% à 25.139,6 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,8% à 7379,3 points.



'On continue de fluctuer après la séance déjà très volatile de la veille, qui avait vu l'indice S&P 500 retomber à ses plus bas niveaux depuis le mois de mai', souligne un trader.



'Le Dow avait perdu jusqu'à 500 points mardi, tandis que le Nasdaq était entré en territoire de correction sur fond d'incertitudes concernant le contexte international et la santé du secteur industriel après des résultats de sociétés jugés plutôt ternes', rappelle le professionnel.



Aujourd'hui encore, les investisseurs peinent à établir une dynamique favorable après une vague de résultats mitigés.



Si Boeing parvient à s'adjuger plus de 4% suite à des performances trimestrielles supérieures aux attentes et un relèvement de ses prévisions annuelles, les autres groupes ayant publiés leurs comptes ce matin ont clairement déçu.



C'est le cas de Texas Instruments, qui chute de 6,2% après avoir fait moins bien que prévu sur le trimestre écoulé et émis des prévisions décevantes.



AT&T cède 3,4% dans le sillage d'un chiffre d'affaires inférieur au consensus, tout comme UPS qui décroche de plus de 4% après des performances trimestrielles peu glorieuses.



Ce matin, le Département du Commerce a fait état d'une baisse 5,5% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis en septembre, à 553.000, alors que les économistes en prévoyaient en moyenne 627.000.



Cette diminution est de nature à remettre en question la santé étincelante du marché de l'immobilier, sur lequel se basent beaucoup d'américains pour évaluer leur richesse.



