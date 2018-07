Wall Street : retour du risque géopolitique

23/07/2018 | 17:00

Comme prévu, la Bourse de New York a ouvert dans le rouge lundi matin, un nouveau tweet incendiaire de Donald Trump venant entretenir l'aversion au risque chez les investisseurs.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones rétrocède 0,3% à 24.991,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 7793,8 points.



Jusqu'ici focalisé sur les questions commerciales, le marché se concentre aujourd'hui sur le risque géopolitique après un message ravageur du président américain.



Sur son compte Twitter, Trump enjoint en effet le président Hassan Rouhani, à grand renfort de lettres capitales, de ne plus menacer les Etats-Unis sous peine 'd'en payer les conséquences'.



L'indice de volatilité du CBOE - qui mesure l'aversion au risque des investisseurs - grimpe logiquement de 0,4 point à 13,3 points après cet avertissement.



L'unique indicateur économique du jour n'a pas fait beaucoup bouger la tendance.



La National Association of Realtors a fait état dans la matinée de 5,4 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en repli de 0,6% par rapport à mai, là où les économistes en anticipaient en moyenne une hausse à 5,5 millions.



Du côté des valeurs, Halliburton cède 1,3% dans les premiers échanges malgré des résultats trimestriels meilleurs que prévu, accompagnés d'un niveau d'activité supérieur aux attentes.



Hasbro s'envole en revanche de 11,8% après avoir fait état de ventes trimestrielles 'moins mauvaises que prévu' compte tenu de la fermeture de la chaîne de magasins de jouets Toys 'R' Us.



Alphabet s'adjuge 0,3% avant la parution, dans la soirée, de ses comptes trimestriels.



