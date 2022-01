Bourse de Paris : Wall Street revient dans la danse

Les séances fériées de la bourse américaine sont synonymes de volumes réduits sur les marchés européens, c'est un fait, en plus d'être la plupart du temps intelligemment placées un lundi, un pragmatisme anglo-saxon dont les gaulois sont dépourvus. Ce que l'on sait moins, c'est que ces journées chômées vont en général de pair avec une hausse anormale des actions européennes, surtout lorsque la séance boursière précédant le jour férié à Wall Street était elle aussi positive. En l'occurrence vendredi, le S&P 500 avait gagné 0,08% et le Nasdaq 0,75%. Selon une étude qui fait référence menée par Jorge Casado, Luis Muga et Rafael Santamaria en 2013, le rendement moyen des marchés européen est quinze fois supérieur, avec une volatilité plus faible, quand la bourse américaine a progressé sur la séance qui précède le jour férié aux Etats-Unis. Seul bémol, les données utilisées sont antérieures à 2010 et mériteraient sans doute d'être dépoussiérées (ce qui a peut-être été fait, n'hésitez pas à m'en faire part le cas échéant).

Ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs avancent deux justifications à ce phénomène, ou plutôt deux hypothèses. D'une part, les informations en provenance de Wall Street et les données macroéconomiques sont plus réduites voire inexistantes, ce qui pousse les investisseurs européens à se calquer sur la dernière tendance existante. D'autre part, l'absence des professionnels américains renforce la présence des "noise traders", qui passent pour être moins experts (moins "sophistiqués" est le terme généralement utilisé), ce qui favorise la hausse, selon les auteurs de l'enquête, qui précisent aussi que cet effet jour férié est indépendant des autres phénomènes théorisés par la recherche, comme l'effet janvier. L'effet janvier est la propension des marchés à croître en début d'année en s'appuyant sur des dossiers plus spéculatifs, qui bénéficient d'achats à bon compte après que les gérants eurent pris leurs bénéfices sur les actions qui ont bien fonctionné sur l'année précédente. Mécaniquement, l'effet janvier a tendance à profiter aux valeurs moyennes plus qu'aux grosses, car c'est dans cette poche que les investisseurs ont tendance à identifier les meilleurs potentiels.

Voilà pour la théorie. En pratique, le mois de janvier 2022 est surtout marqué par une rotation des flux au profit des actions censément être mal valorisées (dites "value") et au détriment des valeurs de croissance. Il y a bien sûr un effet janvier derrière tout ça, mais c'est aussi une conséquence de l'arrivée d'une phase de hausse des taux directeurs de la banque centrale américaine, qui devrait donner son premier tour de vis en mars. Pendant ce temps, les actifs continuent à fluctuer avec des niveaux élevés atteints sur le pétrole, à cause d'un mélange de dynamique économique, de tensions sur l'offre et d'une pointe de géopolitique avec un attentat au drone dans le Golfe sur des installations pétrolières d'Adnoc. L'or noir revient sur ses niveaux de 2014 et la presse hexagonale titre sur les records touchés par les prix du carburant. Dans le même temps, le rendement des obligations américaines a franchi un nouveau palier à 1,84% sur dix ans, ce qui est plutôt logique au regard de la trajectoire que doivent prendre les taux directeurs. Les économistes regardent désormais la ligne des 2% et surveillent la remontée des rendements réels.

La séance du jour est donc marquée par le retour des investisseurs américains et par quelques publications de résultats d'entreprises, notamment aux Etats-Unis d'ailleurs où plusieurs établissements financiers sont programmés à la mi-journée. Les groupes miniers Rio Tinto et BHP sont aussi sur le pont. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers ce matin, dans le sillage de "futures" américains en retrait. L'Asie baisse de façon modérée, hormis en Chine Continentale où le CSI300 gagne du terrain.

Les temps forts économiques du jour

Le sondage ZEW de confiance des financiers allemands pour janvier sera publié à 11h00. Aux Etats-Unis, l'indice Empire Manufacturing de Janvier (14h30) et l'indice immobilier de la NAHB (16h00) sont au programme. Cette nuit, la Banque du Japon a laissé ses taux et sa politique monétaire inchangés, tout en reconnaissant que le risque sur les prix est orienté à la hausse, une première depuis 2014.

L'euro est repassé juste sous la barre de 1,14 USD. L'once d'or est stable à 1817 USD. Le pétrole reste vigoureux avec un Brent à 87,48 USD et un WTI à 85,11 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans remonte à 1,84%. Le bitcoin recule légèrement à 42218 USD.

Les principaux changements de recommandations

ASM International : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 400 à 445 EUR.

Atos : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 57,30 à 50,40 EUR.

Chr. Hansen : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 535 DKK.

Deutsche Lufthansa : Bernstein passe de surperformance à la performance de marché en visant 7,85 EUR.

Enagas : Société Générale passe d'acheter à conserver environ 20,50 EUR.

Fevertree : Jefferies passe de neutre à achat en visant 3400 GBp.

Flughafen Zürich : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 185 CHF.

Givaudan : UBS réduit son objectif de cours de 4750 à 4580 CHF.

Holcim : J.P. Morgan réduit son objectif de cours de 53 à 52 CHF.

ID Logistics : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 360 EUR.

Invibes : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 30,29 à 32,27 EUR.

Kingspan : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 119 à 115 EUR.

Rockwool : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3000 à 2800 DKK.

Thales : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 108,50 à 112 EUR.

