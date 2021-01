Wall Street revient dans la danse avec une pointe d'optimisme

Les marchés américains étaient clos hier pour un jour férié, alors, forcément, cela se ressent sur l'actualité boursière et financière. Pendant ce temps, l'Europe a temporisé avec des indices qui ont légèrement progressé lundi. Le CAC40 s'est offert un gain de 0,1%, en fêtant au passage l'arrivée de Stellantis, qui a achevé sa première séance sur une hausse remarquable de 4,4%. Pour les profanes, il s'agit du holding de droit néerlandais qui chapeaute désormais Peugeot et Fiat Chrysler, nouveau poids lourd de l'automobile mondiale qui suscite manifestement l'intérêt des investisseurs.

Aux États-Unis, les regards sont rivés sur les préparatifs de la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden, qui aura lieu mercredi à Washington. Le président sortant va quitter la scène politique sur un échec cuisant, qui paraissait encore hautement improbable il y a un an. Son taux de popularité n'a jamais été aussi bas, à 34%, selon le dernier sondage Gallup publié hier. Il se retrouve en queue de peloton des présidents des Etats-Unis de l'après-guerre, en compagnie de George W. Bush et de Jimmy Carter (qui ont tous deux essuyé des récessions sévères en fin de mandat), juste devant Harry Truman (32%). Barack Obama a quitté le bureau ovale sur un "approval rating" de 59%.

La semaine sera aussi marquée par une densification de l'agenda des résultats 2020 des sociétés, avec quelques valeurs emblématiques comme Bank of America, Netflix, Rio Tinto, Goldman Sachs, Procter & Gamble, ASML et Intel. L'attention se portera évidemment sur les perspectives annuelles, qui permettront de prendre le pouls de l'économie à l'heure où les investisseurs hésitent sur la conduite à tenir. Faut-il rester prudemment défensif ? Poursuivre l'offensive dans les titres décotés ? Les valeurs cycliques ? Les prévisions des entreprises permettront d'apporter quelques éléments de réponse. Mais laissez-moi vous raconter une anecdote à ce sujet.

J'ai parmi mes connaissances un ami qui adepte du "pari financier stupide". Le terme est de lui. Comme son nom l'indique, il s'agit de prendre une position en début d'année à la croisée des chemins entre un ticket de loto, une pulsion, une décision irrationnelle et une vague intuition. Selon ses règles du jeu, il ne peut y avoir qu'un seul de ces paris au milieu de choix bien plus rationnels. "Et toi, c'est quoi ton pari stupide de 2021 ?", m'a-t-il lancé au coin d'un comptoir pas plus tard que la semaine dernière (les communes viticoles offrent encore de menus plaisir comme celui de pouvoir s'accouder à un comptoir, mais chut !). "Euh…" fis-je en guise de première réponse, fort peu convaincante, avant d'enchaîner "je crois que j'investirai dans une compagnie aérienne". Notez que j'aurai pu dire "dans un croisiériste".

Est-il stupide d'investir dans la reprise du trafic aérien ? Le sujet reste actualité, même si une action comme Ryanair est déjà revenue dans sa zone pré-pandémique. Un sondage mené récemment par Morgan Stanley auprès de ses clients investisseurs montre que l'hypothèse d'une nette amélioration de la situation sur le front du coronavirus au printemps arrive en seconde position des "bonnes surprises possibles" pour 2021 et que dans ce scénario, les compagnies aériennes constitueraient un must-have. Bon évidemment, cela reste une prédiction. Mais Bank of America (vous constatez que je me suis un peu documenté, entre deux comptoirs) souligne de son côté que les actions du secteur montent quand les indicateurs PMI sont dans une dynamique positive et que les incertitudes globales ont tendance à reculer, ce qui est le cas actuellement. Vous seriez surpris du nombre d'avis positifs de professionnels sur certains dossiers. Les chouchous actuels des analystes sont, dans l'ordre, International Consolidated Airlines (la maison-mère de British Airways et Iberia), Ryanair, easyJet et Wizz Air. Le dossier le moins apprécié est Deutsche Lufthansa, précédé d'Air France-KLM. Alors, pari stupide ou pas ? Réponse dans un an. A sa demande, je tairai le pari stupide de mon ami pour 2021, serment de comptoir oblige. Mais je peux vous donner celui de 2020 : c'était Tesla.

Les indicateurs avancés sont haussiers ce matin en Europe, grâce à des "futures" américains qui se sont progressivement redressés dans le vert depuis hier. Tokyo a rebondi de 1,4% ce matin.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation allemande de décembre et les immatriculations de véhicules neufs dans l'Union européenne seront annoncées à 8h00. Suivra à 11h00 l'indice ZEW de confiance des milieux d'affaires en Allemagne.

L'euro reste faible à 1,2095 USD. L'once d'or stagne à 1838 USD. Le pétrole s'assagit à 55 USD le baril de Brent et à 52,23 USD le baril WTI. Légère remontée du rendement du 10 ans américain à 1,11%. Le Bitcoin recule légèrement à 36 564 USD.

Les principaux changements de recommandations

ASML : Barclays reste à surpondérer avec un objectif relevé de 475 à 525 EUR.

Banco BPM : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 1,90 EUR.

CaixaBank : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 2,75 EUR.

Covivio : Barclays passe de surpondérer à souspondérer en visant 64 EUR.

CTS Eventim : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé à 58 EUR.

Delivery Hero : Crédit Suisse reste à surperformance avec un objectif relevé de 124 à 170 EUR.

EssilorLuxottica : Société Générale passe de conserver à vendre en visant 116 EUR.

FinecoBank : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 15,50 EUR.

Flutter : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10 400 à 14 300 GBp.

John Wood : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 383 GBp.

Legrand : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 68 à 76 EUR.

Nestlé : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 120 à 119 CHF.

Pandora : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 680 DKK.

Reckitt Benckiser : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours ajusté de 6850 à 6500 GBp.

Sandvik : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 267 SEK.

Software : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 45 à 44 EUR.

Subsea 7 : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 95 NOK.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Annonces importantes

Les ventes de voitures neuves en Europe ont chuté de 24,3% en 2020 et ont baissé de 3,7% en décembre

ThyssenKrupp envisage de scinder sa division acier et de l'introduire en bourse au lieu de la vendre à l'entreprise sidérurgique britannique Liberty Steel Group, selon Bloomberg.

Logitech brille encore au T3 2020/2021 (octobre à décembre), avec des ventes en hausse de 85%.

Rio Tinto prévoit une production 2021 voisine de celle de 2020.

Air Canada reprendra l'exploitation commerciale du 737 MAX de The Boeing Company le 1er février 2021.

Tesla a démarré hier les livraisons de sa Model Y produite à Shanghai, Selon l'agence Chine Nouvelle.

Mobilisation au Canada pour sauver le pipeline Keystone XL de TC Energy, que Joe Biden pourrait rapidement enterrer.

CPE propose de racheter Bingo Industries pour 2,29 MdsAUD, soit 3,50 AUD par action.

TeamViewer s'offre Xaleon.

Lonza cède deux sites d'encapsulage à Nextpharma.

Romande Energie rachète JM Lambelet.

Aryzta décide d'annuler sa cotation secondaire à Dublin par mesure d'économie.

Selon les informations obtenues par Bloomberg, CVC Capital négocierait le rachat de Birkenstock pour 5 Mds$.

Dans l'énergie belge, l'outsider Essent.be serait à vendre, selon L'Echo.

Ça publie aujourd'hui. Bank of America, Netflix, BHP Group, Rio Tinto, Goldman Sachs, Experian, Lindt, Logitech…