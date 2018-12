Bourse de Wall Street : Wall Street revient dans le vert en fin de séance

Cette confiance, dont l'ampleur de la dégradation est sans équivalent depuis plus de trois ans, est tombée au plus bas depuis juillet est s'est révélée inférieure même aux prévisions les plus basses d'une enquête Reuters, suivant les données publiées par l'organisation patronale Conference Board.

A cela s'est ajoutée la fermeture ("shutdown") des administrations fédérales - et pour l'instant leur réouverture semble être dans l'impasse - ce qui explique que la Bourse ait passé le plus clair de la journée nettement dans le rouge.

Sur un autre front, le président Donald Trump envisage de prendre un décret interdisant aux entreprises américaines d'utiliser des équipements de télécommunications fabriqués par les groupes chinois Huawei et ZTE, ont rapporté à Reuters trois sources au fait du dossier.

L'indice Dow Jones a gagné 260,37 points, soit 1,14%, à 23.138,82 points. Le S&P-500, plus large, a pris 21,13 points (0,86%) à 2.488,83 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 25,14 points (0,38%) à 6.579,49 points.

Sur l'ensemble du mois de décembre, les trois indices sont néanmoins en baisse de quelque 12%.

Après la hausse échevelée de la veille, durant laquelle le Dow a pour la première fois gagné plus de 1.000 points en séance, il n'est pas étonnant que le marché ait été tenté de corriger, estiment des stratèges.

"Le rally d'hier laisse sceptique; on se dit que c'était juste un rebond technique", a dit David Joy (Ameriprise Financial). "Il n'y a pas grand monde pour croire qu'on a touché un plancher; ça n'arrivera pas tant qu'on ne verra pas un peu de stabilité sur une période de plusieurs séances, voire plus, à mon avis".

Cette érosion de la confiance du consommateur survient alors que la veille Mastercard annonçait que les ventes de la distribution durant la période de fin d'année n'avaient jamais autant progressé depuis six ans, avec un gain de 5,1% à 850 milliards de dollars.

"Le consommateur a grandement soutenu l'économie et si tout à coup il devient anxieux et que les dépenses ralentissent ça se remarquera", a ajouté Joy.

La vigueur de l'économie reste une préoccupation cardinale des investisseurs à l'approche de 2019, tout comme le conflit commercial sino-américain, l'évolution des taux d'intérêt et un ralentissement prévisible de la croissance des bénéfices des entreprises américaines.

VALEURS

Les grands indices sectoriels ont suivi la tendance générale de la Bourse, avant de se reprendre et les 11 ont fini eux aussi en territoire positif, avec au premier rang celui des matières premières qui affiche un gain de 1,85%. Il est suivi de l'indice des industrielles (+1,24%) et des financières (+1,11%).

LES INDICATEURS DU JOUR

En dehors de la confiance du consommateur, les investisseurs ont appris que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 22 décembre, près de leur plus bas niveau depuis 49 ans, au nombre de 216.000 contre 217.000 la semaine précédente.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en net repli jeudi après avoir tenté un redressement en début de séance, affaiblies par la rechute de Wall Street au lendemain d'un rebond spectaculaire, dans des marchés repris par les inquiétudes sur l'économie mondiale et le conflit commercial sino-américain.

À Paris, l'indice CAC 40 a fini en recul de 0,6% à 4.598,61 points. Le Footsie britannique de 1,5% et le Dax allemand, qui était fermé lors de la séance négative de la veille de Noël, de 2,37%.

L'indice EuroStoxx 50 a cédé 1,22%, le FTSEurofirst 300 1,83% et le Stoxx 600 1,69%, retrouvant ainsi ses plus bas niveaux depuis novembre 2016.

A SUIVRE VENDREDI 28 DECEMBRE :

(Mehda Singh, Lewis Krauskopf; Wilfrid Exbrayat pour le service français)