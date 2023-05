La semaine boursière démarre véritablement aujourd'hui avec le retour des financiers américains et britanniques après un week-end prolongé par un jour férié. Les données macroéconomiques font également leur come-back avec la première statistique d'envergure de la semaine, qui sera dévoilée à 16h00. Le tout, dans une actualité toujours dominée par la conclusion d'un accord sur le plafond de la dette aux Etats-Unis, accord qui doit maintenant être passé au crible par le Congrès américain. On en parle ce matin au milieu de divagations sur les cours pétroliers, bien malmenés cette année.

Vous avez loupé la séance d'hier ? Alors un petit coup dans le rétroviseur est nécessaire. Bon, en réalité, il ne s'est pas passé grand-chose hier en Europe, où les principales places financières ont terminé autour de l'équilibre. En l'absence de Wall Street, fermée pour le Memorial Day, la séance d'hier n'a pas été très trépidante. D'autant plus que la City non plus n'était pas de la partie, mais pour une autre raison puisque les financiers britanniques célébraient hier le Spring Bank Holiday. Cette séquence un peu à vide n'a toutefois pas empêché la formation de gros écarts sur certaines valeurs. Je fais référence ici au groupe immobilier au nom imprononçable, Samhällsbyggnadsbolaget, qui s'est adjugé pas loin de 10% en cours de séance, avant une clôture plus mitigée. La société suédoise, en difficulté, envisage une cession intégrale de la société ou la vente de certains actifs.

En parallèle, la musique de fond, elle, reste inchangée : les bourses continuent à évoluer au gré des avancées sur la thématique du plafond de la dette américaine en attendant la prochaine décision de politique monétaire de la Fed. Aux dernières nouvelles, les financiers préfèrent voir le verre à moitié plein. Preuve en est, le mois de mai touche bientôt à sa fin et il se pourrait qu'il ne soit pas si négatif que ça pour une grande majorité d'indices boursiers, contrairement à se préconise le célèbre adage "Sell in May and go away" (si vous souhaitez en savoir plus sur ce dicton, alors je vous invite à vous replonger dans ce papier de 2022, écrit par Tommy). En tout cas, rien n'est joué pour mai 2023, sauf, bien entendu, pour le Nasdaq100 (+8% depuis le début du mois), porté par les valeurs technologiques, qui ont repris leur place de sanctuaire financier. Le Nikkei 225 lui aussi a quitté le pas de tir et affiche un beau +7,14% en données mensuelles. Pour les autres indices, ça ne se joue pas à grand-chose et il faudra attendre demain soir pour tirer des conclusions : le S&P500 grignote 0,86% tandis que le Stoxx Europe 600 NR concède seulement 0,62% depuis le 1er mai.

En bref, les marchés actions tiennent plutôt bien, ce qui n'est clairement pas le cas d'un autre actif risqué, le pétrole. Bien au contraire, le Brent s'apprête à clôturer son septième mois consécutif de baisse. Autrement dit, depuis novembre 2022, le cours de l'or noir (toujours pour la référence européenne) n'a cessé de perdre du terrain. Petit à petit, le prix du baril est tout de même passé de 100 à 75 USD sur cette période, et ce, malgré le réveil chinois et les coupes de production de l'OPEP. La hausse du billet vert, mais surtout les craintes d'un ralentissement économique mondial pèsent sur la dynamique de l'or noir, incitant un bon nombre d'opérateurs à ouvrir des positions courtes sur le pétrole. Ce positionnement négatif a d'ailleurs déclenché une réaction assez virulente de la part du ministre saoudien de l'énergie, qui a invité les vendeurs à découvert à "faire attention". Une mise en garde qui est passée plutôt inaperçue alors que l'OPEP+ tiendra une réunion dimanche 4 juin. Au vu de la dynamique des prix, le cartel pétrolier se montrera-t-il une nouvelle fois proactif ? Réponse dimanche prochain.

Revenons à la séance du jour. Les marchés ont rendez-vous avec une société et une statistique. Pour la société, c'est HP qui cristallisera les attentions des investisseurs avec une publication prévue post-clôture. Concernant la statistique du jour, l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board sera publié à 16h00.

En Asie Pacifique, le Japon termine prudemment en territoire positif (+0,30%), pendant que la Chine déprime. Les espoirs placés dans la réouverture du pays ont l'air de s'être évaporés. Le Shanghai Composite perd environ 0,80%, pendant que le Hang Seng recule de 0,45% à Hong Kong. Un Hang Seng qui en est à huit séances consécutives de baisse. Ailleurs, la Corée du Sud avance de 1% tandis que l'Australie fait du surplace avec un score proche de l'équilibre. Les indices européens, pour leur part, devraient démarrer la journée autour de l''équilibre. Seul le CAC40 est attendu en léger repli.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice HPI du prix des maisons (15h00) précédera l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Ce matin, le Japon a fait état d'un taux de chômage en contraction plus marquée que prévu de -2,6%. Tout l'agenda macro ici.

L'euro flirte avec le niveau des 1,07 USD. L'once d'or se stabilise à 1940 USD. Le pétrole fait du surplace avec un Brent de Mer du Nord à 76,55 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,30 USD. La dette américaine affiche un rendement à 10 ans à 3,77%. Le bitcoin se négocie à 27775 USD.

Catella AB : DNB Markets initie sa couverture à l'achat et un objectif de 40 SEK.

Coface : Berenberg reste à l'achat et relève son objectif de cours de 16,80 à 17,20 EUR.

EDP Renováveis : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours de 22 EUR.

Exor N.V. : ING Bank initie sa couverture à l'achat et un objectif de 107 EUR.

Kontron AG : Erste Group initie sa couverture à l'achat avec un objectif de 24,50 EUR.

Millicom International Cellular : Barclays dégrade son conseil de surpondérer à pondération en ligne avec un objectif de 195 SEK.

Nestlé : RBC Capital Markets reste à sous-performance mais relève son objectif de 95 à 98 CHF.

Nexity : AlphaValue dégrade son conseil en passant d'alléger à vendre.

Orange : Citi reprend sa couverture avec une recommandation neutre et un objectif de 12,15 EUR.

Siltronic : Jefferies relève son conseil de conserver à acheter avec un objectif de 95 EUR.

Skanska AB : Jefferies reste à sous-performance et abaisse son objectif de 154 à 132 SEK.

En France

La France inaugure la première de ses quatre gigafactories (projet porté en partie par Stellantis, TotalEnergies et Mercedes)

Cofidis rachète la filiale hongroise de BNP Paribas dédiée au crédit à la consommation.

TotalEnergies renouvelle sa licence de production en offshore profond au Nigéria.

Le PDG de Teleperformance va céder près de 25000 actions.

Valeo signe avec DiDi Autonomous Driving un accord de coopération et d'investissement.

Valneva demande l'homologation de son vaccin contre le chikungunya au Canada.

Nacon va présenter ses résultats.

Dans le monde

Boeing serait sur le point de signer un contrat de 2 milliards de dollars pour fournir des avions cargo à Cathay Pacific Airways.

Nestlé change de directeur financier.

HSBC va rebaptiser la Silicon Valley Bank UK en HSBC Innovation Banking.

Rolls-Royce déclare qu'aucune décision concernant l'évolution de ses effectifs n'a été prise suite à l'article du Sunday Times qui indique que le groupe devrait supprimer environ 3000 emplois.

Repsol et Ecopetrol détectent des hydrocarbures dans une province colombienne.

Le PDG de CD Projekt réfute les rumeurs de rachat potentiel.

Implenia AG obtient des contrats de construction de 170 millions de francs en Allemagne et en Suisse.

Le directeur commercial d'Idorsia quitte ses fonctions.

Igea Pharma veut vendre son activité de processus industriels et se concentrer sur le secteur cosmétique.

Aryzta enregistre une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre fiscal.

Tornos envisage de fusionner avec Starrag Group.

Le PDG de Gaming Innovation Group quittera ses fonctions d'ici la fin de l'année.

