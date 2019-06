Wall Street : revient tutoyer les sommets, parie sur la FED

18/06/2019 | 23:37

Wall Street où le Dow Jones et le S&P500 engrangent +1,3% (à 2.917 le S&P tutoie son record absolu à 1% près): les indices 'historiques' pourraient consacrer vendredi leur meilleur mois de juin en 80 ans.

Petite déception pour le Nasdaq : il a bondi initialement de +1,9% et a 'accroché' les 8.000Pts avant de ralentir la cadence à +1,4% (7.953Pts).

Cependant, le secteur des semi-conducteurs a bondit de près de +4%.



Wall Street parie sur un communiqué très 'dovish' demain soir après les annonces spectaculaires de Mario Draghi : la BCE envisage l'instauration de taux négatifs et la remise en oeuvre de 'QE' massifs.



Donald Trump a par ailleurs annoncé sur Twitter qu'il aurait convenu ” d'une entrevue prolongée” (un dîner de travail ?) avec le président chinois Xi Jinping en marge de la réunion du G20 d'Osaka (les 28 et 29 juin au Japon).



Bloomberg semble confirmer que la partie chinoise aurait donné son accord.



Donald Trump espérait que Pekin tenterait de trouver un compromis avant la mise en place de 25% de taxe sur plus de 300Mds$ de marchandises chinoises au lendemain du G20.



Les 'stats' du jour sont passées largement au second plan : les chiffres de la construction résidentielle de mai aux Etats-Unis sont meilleurs qu'attendus.

Les mises en chantier de logements ont baissé de -0,9% en données corrigées des variations saisonnières (CVS), à 1.269.000 en nombre annualisé, là où le consensus, plus pessimiste, n'en espérait que 1.239.000.



Le nombre de permis de construire recensé par le Département du Commerce, censé préfigurer les mises en chantier futures, est quant à lui resté presque stable (+0,3%) à 1.294.000, s'établissant ainsi presque en ligne avec les 1.296.000 que les économistes anticipaient en moyenne.



Le Département du Commerce ajoute que par rapport au mois correspondant en 2018, les mises en chantier ont reculé de -4,7% et les permis de construire de logements américains de -0,5%.



L'Euro décroche sous 1,1200 face au Dollar... ce qui rend furieux Donald Trump (il trouvait déjà le Dollar trop 'cher', la BCE affaiblit sciemment notre devise selon son analyse).



Wall Street a été tiré à la hausse par Xilinx Inc avec +7%, Micron Technology +5.7%, NVIDIA +5.4%, Western Digital +5,1%... mais aussi Boeing qui a engrangé une méga commande de 200 appareils 737-Max au Bourget



