Wall Street : rien ne semble pouvoir faire bouger les indices

14/11/2019 | 16:04

La Bourse de New York devrait débuter dans le rouge jeudi en l'absence de facteurs susceptibles d'alimenter une poursuite de la hausse au lendemain de nouveaux records.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais abandonnent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un reflux modéré à l'ouverture.



Le Dow Jones a aligné mercredi une neuvième séance de hausse d'affilée et inscrit au passage de nouveaux plus hauts historiques.



'Depuis le début de l'automne, les marchés d'actions américains appuient sur la pédale d'accélération', rappellent dans un point de stratégie les équipes de RBC Wealth Management.



'S'agit-il d'une remontée fugace, ou les marchés bénéficient-ils des éléments suffisants pour surmonter l'adversité et poursuivre le mouvement de hausse?', s'interroge la banque canadienne.



En l'absence d'indicateurs économiques importants ce jeudi, les initiatives devraient toutefois rester limitées, surtout à la veille de la séance des trois sorcières.



Les premières statistiques du jour n'ont d'ailleurs pas suscité de grande réaction.



Le Département du Travail a dévoilé des prix à la production en hausse de 0,4% en octobre aux Etats-Unis, contre 0,3% anticipé.



Le Département du Travail a en revanche surpris avec l'annonce de 14.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage (à 225.000) à l'issue de la semaine close le 9 novembre, alors que le consensus ne tablait que sur 3000 dossiers.



Une mauvaise surprise toutefois insuffisante pour remettre en cause la tendance de fond haussière des marchés.



'Même lors de sa phase de consolidation, le Dow Jones a été dans l'incapacité d'enfoncer le seuil des 27.500 points, ce qui montre bien qu'il n'y a pour l'instant qu'un sens: celui de la hausse', fait valoir un analyste technique.



