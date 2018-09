Wall Street : s'accommode du conflit douanier sino-américain

18/09/2018 | 23:16

Wall Street a surmonté l'annonce de la mise en place d'une surtaxation de 10% sur 200Mds$ de produits d'importation chinois avec une quasi allégresse, illustrant une fois encore le principe du 'fait accompli', surtout lorsque la pilule semble moins dure à avaler que prévu.



Mais il n'a échappé à personne que l'anxiété n'a jamais véritablement étreint les gérants américains, les indices US ne s'écartant même de plus de 2% de leurs records absolus.

Ce sont les places du Vieux Continent qui ont le plus trinqué en attendant que Trump ouvre les hostilités, heureusement en mode 'coup de semonce'.



Les indices US ont rapidement pris entre +0,7% et +1% et ces scores ont été largement préservés tout au long de la séance et jusqu'à la clôture.



Cela se termine par un gain de +0,54% sur le S&P500, de +0,7% sur le Dow Jones et de +0,76 % sur le Nasdaq... et l'indice du stress, le 'VIX', replonge de -6,5% vers 12,80.



Rappelons que Donald Trump a confirmé hier soir que la hausse de 10% des droits de douane constituait une première étape avant qu'un taux de 25% ne soit appliqué au 1er janvier 2019 si Pékin ne devait pas se plier aux exigences de Washington.



Réaction quasi-immédiate de la Chine : une plainte va être déposée contre la décision américaine auprès de l'OMC.



Le Nasdaq n'a pas profité de la hausse d'Apple (+0,2% bien qu'épargné par les sanctions chinoises), d'autres vedettes ont retrouvé de l'allant: Amazon +1,7%, Comcast +2,1%, Alexion +2,6% Broadcom +2,9%, Micron +4%, Symantec +4,3%, Netflix +4,9%



Tesla chutait de -3,4% sur une action en justice contre une série de déclarations d'Elon Musk qui s'apparente à de la manipulation de cours début puis fin août.



Un seul repli vraiment significatif, Fedex avec -5,5%, AMD consolide de -1,5%.

Le pétrole a repris +1,2% à 69,8$, alors que l'Arabie Saoudite s'attend à des cours égaux ou supérieurs à 70$ (WTI) et 80$ (Brent) suite au boycott du pétrole iranien.



