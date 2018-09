Wall Street : s'alourdit, la FED se montre moins accommodante

26/09/2018 | 22:28

Wall Street s'est doucement retourné à la baisse après la publication du communiqué de la FED: après avoir soupesé chaque terme et entendu Jerome Powell en conférence de presse, la conclusion est que le biais monétaire devient moins 'accommodant'.

Le Dow Jones qui gagnait +0,4% (et tutoyait les 26.600) finit en baisse de -0,4% (sous 26.400), le S&P500 de -0,3%, le Nasdaq de -0,2% (à 7.990)



Les membres de la FED ont voté de façon unanime une 3ème hausse de taux de 2,00 vers 2,25% et Jerome Powell indique clairement qu'un nouveau tour de vis de 25 points de base est envisagé mi-décembre, conformément aux anticipations de Wall Street.



La grande question portait sur le 'ton' adopté par la FED concernant l'évolution de la conjoncture : l'analyse évolue peu par rapport à la précédente réunion du milieu de l'été.

Jerome Powell la juge solide et s'attend à une montée de l'inflation qui ne serait que 'transitoire': il ne voit pas de raison de réviser à la hausse son estimation du 'taux neutre' (il se situerait à 3,25% selon les 'dot.plot' des membres de la FED).



Par ailleurs, il ne fait plus référence à la poursuite d'une attitude 'accommodante' mais la FED n'a pas l'intention d'instaurer un 'biais' restrictif dans un avenir prévisible : elle se redit prête à faire une pause si les signaux économiques devenaient défavorables.

Le principal danger peut provenir de la 'trade war' (guerre commerciale) à laquelle Jerome Powell fait plusieurs fois référence.



Elle va par contre continuer de réduire son 'bilan' (revendre des actifs obligataires, ne pas racheter ceux qui arrivent à expiration).



Trump s'en est de nouveau pris à la Chine et l'accuse cette fois 'd'interférences' dans la préparation des élections de 'Midterm': si cela était avéré, les Etats Unis approuveraient sans réserve un durcissement des sanctions à l'encontre de Pékin.



Côté chiffres du jour, c'était très 'light' mais les ventes de logements neufs aux Etats Unis ré-accélèrent à +3,5% (à 629.000 transactions annuelles) après -1,7% en juillet... et le consensus tablait sur +0,5% seulement.

Ce chiffre 'fort' est déjà oublié et la posture de la FED rassure les marchés de taux : les T-Bonds se détendent plus nettement, de -3,5Pts de base à 3,06%.



Le baril de WTI consolide également, de -0,9% vers 71,5$ (contre 72,35$ au plus haut ce matin).

Quelques hausses tout de même au sein du Nasdaq, Facebook +1,2%, eBay rebondit de +2,5%, Gap et Ralph Lauren prennent +2,2%, ainsi que Biogen et Vertex, Netflix +2,6%, Tesla +2,9%, Alexion +5,1%.

Plus de baisses bien sur avec Cintas -5,5%, Seagate -2,9%, Etrade -2,4%, Maxim et Western Digital -2,1%, Skyworks -1,8%, Mylan -1,5%, Qualcomm -1,4%



Côté repli, les pétrolières chutent de -3% en moyenne, bien plus que le pétrole après les stocks de 'brut' hebdo (+1,9Mns de baril) et d'essence (+1,5Mns de barils).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.