New York (awp/afp) - Wall Street s'enfonçait dans le rouge mercredi, les indices Dow Jones et Nasdaq lâchant plus de 2% après la décision de la banque centrale américaine (Fed) d'augmenter ses taux et d'abaisser ses perspectives pour l'an prochain.

Vers 20H05 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 2,05% à 23.179,88 points, le Nasdaq 2,77% à 6.596,11 points, et le S&P 500 2,19% à 2.490,28 points.

afp/rp