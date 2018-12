Wall Street s'enfonce après une hausse de taux de la Fed

New York (awp/afp) - Wall Street s'enfonçait dans le rouge mercredi, les trois principaux indices lâchant plus de 2% après la décision de la banque centrale américaine (Fed) d'augmenter ses taux et d'abaisser ses perspectives pour l'an prochain, et à la suite des commentaires de son président.

Vers 20H25 GMT, à moins d'une heure de la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 1,64% à 23.286,75 points après avoir perdu jusqu'à 2,17% quelques minutes plus tôt.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 2,44% à 6.618,08 points après avoir cédé jusqu'à 2,91%.

L'indice élargi S&P 500 abandonnait 1,80% à 2.500,34 points après avoir lâché jusqu'à 2,25% un peu plus tôt.

Le billet vert se ressaisissait un peu de son côté, un euro valant 1,1376 dollar vers, contre 1,1434 dollar juste avant la décision sur les taux à 19H00 GMT. Les hausses de taux d'intérêt rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif aux yeux des investisseurs.

La Fed a relevé mercredi, pour la quatrième fois cette année, son taux d'intérêt dans une fourchette entre 2,25% et 2,50% mais l'institution a suggéré qu'elle allait ralentir les hausses l'an prochain.

Elle a également abaissé ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2018 et 2019.

Lors de la conférence de presse qui suit traditionnellement les annonces sur les taux, le président de la Banque centrale, Jerome Powell, a affirmé que les perspectives d'une inflation moins forte que prévu permettaient à la Fed d'être plus patiente sur les hausses des taux à venir, tout en assurant que l'institution prenait ses décisions en toute indépendance.

"La Fed a adopté un ton plutôt conciliant mais pas autant que les marchés l'anticipaient", a réagi Joe Manimbo, de Western Union.

Certains observateurs y voyaient quant à eux la preuve du ralentissement de l'économie américaine, une perspective que les investisseurs surveillent comme le lait sur le feu depuis plusieurs semaines. Cette crainte a été à l'origine de lourdes pertes à Wall Street ces derniers jours.

"On connaît actuellement un ralentissement des économies (...) en Europe et en Asie, et la Fed reconnait que cette situation pourrait affecter les Etats-Unis", a affirmé JJ Kinahan, de TD Ameritrade.

La Fed "continuera à surveiller les développements financiers et économiques mondiaux et évaluera leur impact pour les perspectives économiques" américaines, ont expliqué les membres du Comité monétaire dans un communiqué.

afp/rp