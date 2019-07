Bourse de Wall Street : Wall Street s'enfonce dans le rouge après les déclarations du patron de la Fed

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York perd du terrain en fin de séance mercredi, malgré la baisse conforme aux prévisions des taux de la Réserve fédérale (Fed). Le communiqué de la Fed a laissé la porte ouverte à des baisses de taux supplémentaires dans les mois qui viennent. Mais certains investisseurs s'interrogent sur la volonté de la banque centrale de poursuivre cette politique d'assouplissement, alors que son président, Jerome Powell, a évoqué pendant sa conférence de presse un "ajustement de milieu de cycle". Le Dow Jones (DJIA) perd 1,2%, à 26.865 points, le S&P 500 recule de 1,1% et le Nasdaq Composite de 1,2%. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans cède 5 points de base, à 2,015%.

-Akane Otani, The Wall Street Journal (Version française Thomas Varela) ed : ECH

