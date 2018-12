Bourse de Wall Street : Wall Street s'enfonce dans le rouge pendant la conférence du président de la Fed

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a limité son avance après le relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) et la révision de ses prévisions pour 2019, avant de s'enfoncer dans le rouge pendant la conférence de son président Jerome Powell.

Le Dow Jones cédait 1,6% à 23.301 points un peu après 21h00, tandis que le S&P 500 perdait 1,8% et le Nasdaq Composite 2,4%. Pendant sa conférence, Jerome Powell a réaffirmé l'indépendance de la Fed, régulièrement critiquée récemment par Donald Trump pour ses rélèvements de taux d'intérêt.

Alors que les craintes de ralentissement de la croissance et de durcissement des conditions financières ont fortement pesé sur les valeurs américaines cet automne, une majorité des responsables de la banque centrale ont indiqué mercredi qu'ils n'envisageaient plus que deux relèvements de taux en 2019, au lieu de trois jusqu'à présent.

Le rendement des emprunts publics américains à 10 ans reculait pour sa part à 2,758% contre 2,830% avant l'annonce de la Fed. Les rendements, qui évoluent en sens inverse des prix des bonds du Trésor, ont atteint cet automne leur plus haut niveau depuis mai 2011 et se sont détendus depuis.

L'indice USD Index, qui mesure l'évolution du dollar face à un panier de devises, reculait de 0,1% à 97,01. Le dollar a tendance à s'apprécier lorsque le marché anticipe un durcissement des taux d'intérêt.

- Riva Gold et Amrith Ramkumar, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : ECH

