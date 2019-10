Wall Street : s'envole boosté par la rencontre sino-américaine

11/10/2019 | 16:57

Wall Street affiche une forte hausse en début de séance de l'ordre de 1,6%, alors que dans le cadre des négociations sino-américaines, Donald Trump rencontre le vice-premier ministre Liu He ce vendredi et affiche un certain optimisme.



Notant aussi un espoir politique sur le Brexit où le Premier Ministre britannique Boris Johnson et son homologue irlandais auraient trouvé un 'chemin vers un accord', LBPAM voit les marchés en mode 'risk-on'.



Au chapitre des statistiques, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,2% en septembre, là où les économistes attendaient en moyenne un repli de 0,1%, mais ont baissé de 0,1% hors produits pétroliers.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 96 points en estimation préliminaire au mois d'octobre. Les économistes l'anticipaient pour leur part, au contraire, en moyenne à 92 points. L'indice 'UMich' est donc en hausse par rapport à son niveau affiché au titre du mois de septembre, qui était de 93,2.



Sur le front des valeurs, Walmart a annoncé la nomination de John Furner comme nouveau directeur général de sa division Walmart US, à partir du 1er novembre, en remplacement de Greg Foran qui a occupé ce poste cinq ans.



L'analyste Jefferies a confirmé sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Walmart, après une enquête auprès de 1.000 consommateurs américains. Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 127 dollars sur le titre.



Toujours dans la distribution, Kohl's a indiqué que son directeur financier Bruce Besanko quittera ses fonctions le même jour et sera alors remplacé par Jill Timm, actuellement vice-présidente exécutive finance.



Le géant américain du commerce en ligne Amazon annonce qu'il prévoit l'ouverture d'un centre logistique à Channahon, en Illinois, créant plus de 500 nouveaux emplois à temps plein, centre qui couvrira une superficie d'environ 93.000 m2.



