Wall Street s'envole dans un vaste rallye alors que les prix du pétrole chutent ; la Fed en ligne de mire

Le pétrole brut Brent est repassé sous la barre des 100 dollars le baril après avoir atteint 139 dollars la semaine dernière, soulageant ainsi les actions américaines qui ont connu un parcours difficile depuis le début de l'année en raison des inquiétudes liées à la montée de l'inflation et aux mesures prises par la Fed pour la combattre. [O/R]

"Il y a un peu de répit aujourd'hui, dans le sens où les prix du pétrole dégringolent et où les marchés réagissent positivement par réflexe à cela", a déclaré Todd Lowenstein, stratège en chef des actions de The Private Bank chez Union Bank.

"Nous semblons survendus et le mouvement semble extrême à court terme, mais ils sont également proportionnels aux événements qui se sont déroulés devant nous."

Dix des 11 principaux secteurs du S&P ont progressé, les valeurs technologiques et les valeurs de consommation discrétionnaire ayant grimpé de plus de 2 % chacune. L'énergie - le secteur le plus performant cette année - a glissé. Chevron Corp a chuté de 5,1 %.

Les mégacapitalisations de croissance ont progressé, Microsoft Corp et Amazon.com ayant augmenté respectivement de 2,2 % et 3 %, ce qui a donné le plus grand coup de pouce au S&P 500 et au Nasdaq.

Les grandes banques, qui ont tendance à profiter de la hausse des taux d'intérêt, ont augmenté. JPMorgan Chase & Co a progressé de 1,4 %.

Les traders voient une probabilité de 85 % d'une hausse des taux de 25 points de base par la banque centrale américaine à l'issue de sa réunion de mercredi. Toutefois, les investisseurs seront probablement attentifs aux projections montrant jusqu'où les décideurs politiques pensent que les taux devront augmenter cette année et en 2023 et 2024 pour maîtriser l'inflation [IRPR].

"Ils doivent normaliser les taux d'intérêt, indépendamment de la guerre en Ukraine et peut-être du fléchissement des prix des matières premières, parce que l'inflation devient en quelque sorte ancrée, elle est devenue une base plus large maintenant", a déclaré Lowenstein.

Le rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a augmenté de 0,8 % le mois dernier après avoir accéléré de 1,2 % en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,9 % de l'IPP.

À 11 h 57 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 296,65 points, ou 0,90 %, à 33 241,89, le S&P 500 était en hausse de 51,53 points, ou 1,23 %, à 4 224,64, et le Nasdaq Composite était en hausse de 220,73 points, ou 1,75 %, à 12 801,95.

Pendant ce temps, les investisseurs ont également suivi de près le bond des infections quotidiennes du COVID-19 en Chine, et les progrès dans les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie pour mettre fin à leur conflit de plusieurs semaines.

Dans la dernière allusion à un compromis, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que Kiev était prêt à accepter des garanties de sécurité qui ne vont pas jusqu'à son objectif à long terme d'adhésion à l'alliance de l'OTAN, à laquelle Moscou s'oppose.

Delta Air Lines Inc et United Airlines ont bondi de près de 7,5 % chacune, après que les transporteurs américains ont relevé leurs prévisions de revenus pour le trimestre en cours, alors même qu'ils réduisaient leur capacité.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de peur de Wall Bourse, a glissé mais s'est maintenu au-dessus de 30 points.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,47 à 1 sur le NYSE et de 1,38 à 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré neuf nouveaux sommets sur 52 semaines et sept nouveaux bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 16 nouveaux sommets et 311 nouveaux bas.