Wall Street s'est redressée et le dollar s'est affaibli vendredi, les investisseurs approchant de la fin d'un trimestre solide avec des données montrant des progrès dans les efforts de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation.

Les trois principaux indices boursiers américains ont fortement progressé et sont en passe d'afficher des gains hebdomadaires, mensuels et trimestriels.

"C'est une belle cerise sur le gâteau pour la fin d'un excellent trimestre et un début encore meilleur pour 2023", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha. "C'est l'un des meilleurs débuts d'année jamais enregistrés pour le Nasdaq et les grandes capitalisations technologiques, mais n'oublions pas qu'elles ont été le groupe le plus durement touché par le vicieux marché baissier de 2022."

Au cours du premier semestre 2023, le S&P 500 a progressé de 16 %, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a surfé sur la vague de l'intelligence artificielle, bondissant de près de 32 %, sa meilleure performance en quatre décennies.

Le Nasdaq 100 devrait enregistrer la plus forte hausse jamais enregistrée au premier semestre, avec un bond de près de 39 %.

Le Dow Jones est en passe de réaliser un gain de 3,6 % depuis le début de l'année.

"Le marché a continué d'escalader un mur d'inquiétude alimenté par l'optimisme entourant l'IA, qui représente un nouveau moteur de croissance dans un secteur de croissance de premier plan", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements de CFRA Research à New York.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) du département du commerce a révélé une inflation plus faible que prévu en mai, tandis que les dépenses de consommation ont brusquement décéléré, ce qui prouve une fois de plus que le barrage de hausses de taux de la Fed a l'effet escompté.

"Nous pensons que la Fed relèvera ses taux en juillet parce qu'elle nous a dit que c'était ce qu'elle voulait faire, mais elle nous rappelle aussi qu'elle dépend des données", a ajouté M. Stovall. "Si les données continuent de montrer un ralentissement, je pense que la Fed décidera de mettre fin à son programme de hausse des taux après la prochaine réunion.

Les marchés financiers évaluent toujours à 87 % la probabilité que le Comité fédéral de l'open market procède à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base à l'issue de sa réunion de juillet, selon l'outil FedWatch du CME.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 331,14 points, soit 0,97 %, à 34 453,56 ; le S&P 500 a gagné 59,11 points, soit 1,34 %, à 4 455,55 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 210,96 points, soit 1,55 %, à 13 802,29.

Les actions européennes ont clôturé en hausse, enregistrant un gain de 0,9 % pour le trimestre, alors que l'affaiblissement des espoirs de reprise post-COVID en Chine et les inquiétudes persistantes concernant les politiques restrictives des banques centrales ont freiné la reprise des actions qui avait commencé plus tôt dans l'année.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 1,16 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 1,14 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,35 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,27 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,14 %.

Le billet vert a perdu du terrain face à un panier de devises mondiales, mettant fin à deux jours consécutifs de gains après que le solide rapport PCE ait alimenté l'optimisme selon lequel la Fed approche de la fin de son cycle de resserrement.

L'indice du dollar a baissé de 0,44%, l'euro a augmenté de 0,44% à 1,0912 $.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,36 % par rapport au billet vert, à 144,25 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2698 dollar, en hausse de 0,68 % sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé suite à des données plus faibles que prévu sur les dépenses de consommation.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 11/32 pour atteindre un rendement de 3,8112%, contre 3,854% jeudi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté pour la dernière fois de 33/32 pour atteindre un rendement de 3,8514%, contre 3,912% jeudi soir.

Les prix du brut ont inversé une série de trois jours de pertes dans le sillage du solide rapport PCE.

Le brut américain a augmenté de 1,12 % pour s'établir à 70,64 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 74,90 dollars le baril, en hausse de 0,75 % sur la journée.

Les prix de l'or ont augmenté en opposition à la baisse du dollar, mais sont restés sur la voie de leur première baisse trimestrielle en trois trimestres.

L'or au comptant a augmenté de 0,6% pour atteindre 1 919,23 dollars l'once.