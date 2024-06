La Securities Industry and Financial Markets Association pourrait demander aux régulateurs plus de temps pour mettre en œuvre une règle exigeant une compensation centralisée du Trésor, alors que Wall Street est confronté à une échéance de 2026.

La Securities and Exchange Commission a adopté en décembre de nouvelles règles visant à réduire le risque systémique sur le marché du Trésor, le plus grand marché obligataire du monde, qui pèse 27 000 milliards de dollars, en imposant un plus grand nombre de transactions par l'intermédiaire de chambres de compensation. Ces règles, qui donneront à l'agence une plus grande visibilité sur le marché, seront mises en œuvre progressivement d'ici à juin 2026.

Des détails cruciaux sur le fonctionnement de la compensation centrale obligatoire n'ont pas encore été définis, et les acteurs du marché ont déclaré que les deux années restantes pourraient ne pas être suffisantes pour assurer la transition.

William Thum, directeur général du groupe de gestion d'actifs de la SIFMA, a déclaré que l'association professionnelle avait initialement indiqué à la SEC que le changement prendrait six ans.

"Nous devrons finalement revenir en arrière, j'en suis assez convaincu, et demander plus de temps", a-t-il déclaré en marge du Forum du Trésor ISDA/SIFMA qui s'est tenu à New York mercredi.

L'un des obstacles à l'extension de la compensation centrale est la nécessité de modifier le mode de compensation des transactions sur le marché des pensions, où les banques et les fonds échangent des prêts à court terme garantis par des bons du Trésor.

Actuellement, les transactions sont compensées par l'intermédiaire de la Fixed Income Clearing Corporation ou directement entre les contreparties. Le changement de règles vise à acheminer ces transactions bilatérales par le biais d'une compensation centrale.

Les banques et les courtiers membres de la FICC ont désormais tendance à regrouper l'exécution et la compensation pour leurs clients dans un modèle de négociation dit "done with", où la transaction est effectuée avec une banque qui utilise son statut de membre de la FICC pour donner à ses clients l'accès à l'agence centrale de compensation.

La compensation centrale des transactions dites "done away", qui ne sont pas exécutées avec un membre sponsor, est plus coûteuse.

L'intégration de ces transactions dans la compensation centralisée nécessiterait de modifier le modèle d'accès à la FICC, selon les acteurs du marché.

Les associations professionnelles ont exprimé leur inquiétude quant aux changements de règles proposés par la FICC pour permettre une compensation élargie des bons du Trésor qui, selon elles, n'abordent pas cette question.

Rendre obligatoire la compensation des bons du Trésor sans fournir un marché pour les transactions "done-away" limite inutilement les partenaires commerciaux disponibles pour les non-membres du FICC et nuit à la liquidité des bons du Trésor", a déclaré la MFA, qui représente les fonds spéculatifs, dans un communiqué publié en avril.

Lors du forum du Trésor à New York, plusieurs acteurs du marché se sont fait l'écho de ces préoccupations.

Jonah Platt, directeur général de Citadel Securities, a déclaré qu'il y aurait des "problèmes de capacité" si la pratique consistant à regrouper les services d'exécution et de compensation ne changeait pas.

"Personnellement, je ne crois pas que la compensation centrale puisse être mise en œuvre avec succès sans le développement de modèles de négociation à l'écart", a déclaré Nathaniel Wuerffel, responsable de la structure du marché chez BNY Mellon.

M. Thum, de la SIFMA, a déclaré que l'association professionnelle continuerait à travailler avec la SEC et la tiendrait informée des progrès de la transition.

"Il sera évident que deux ans ne suffisent pas", a-t-il déclaré. (Reportage de Davide Barbuscia ; Rédaction de Cynthia Osterman)