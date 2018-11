Wall Street s'installe dans le rouge, lestée entre autres par Apple

New York (awp/afp) - La Bourse de New York s'installait dans le rouge à la mi-séance mercredi après avoir débuté en hausse, fragilisée notamment par Apple et le manque d'enthousiasme des investisseurs.

Vers 17H00 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,35%, à 25.197,83 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,44%, à 7.169,38 points.

L'indice élargi S&P 500 cédait 0,33%, à 2.713,13 points.

Cette tendance à la baisse n'est a priori liée à aucune événement particulier, selon Art Hogan, responsable de la stratégie de marché de B. Riley FBR.

Les investisseurs attendent certes le verdict du gouvernement britannique sur le projet d'accord sur le Brexit.

Mais le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis reste solide et les prix du pétrole rebondissent après une forte dégringolade, a souligné M. Hogan. Quant aux chiffres sur les prix à la consommation diffusés mercredi matin, ils étaient "plutôt neutres", selon lui.

Il s'est toutefois développé ces derniers jours une tendance suivant laquelle les indices ouvrent en nette hausse puis perdent peu à peu de leur vigueur.

"Les investisseurs semblent ne pas avoir envie de profiter de la baisse pour acheter" à bon compte, a remarqué Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.

Signe de ce manque d'enthousiasme selon lui: les valeurs qui ont le plus baissé ces derniers temps, comme les grandes stars de la technologie, ne parviennent pas à rebondir.

Apple, fragilisé par des prévisions d'analystes un peu moins optimistes qu'auparavant, était ainsi encore fortement secoué mercredi, perdant 1,88% à 188,61 dollars. Depuis son récent record le 3 octobre, le titre a lâché près de 19%.

"Le fait que les valeurs qui devraient normalement profiter du retour de la confiance continuent à se replier empêche pour l'instant tout rebond significatif", a estimé M. Volokhine.

