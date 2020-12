Wall Street s'offre des records pour la dernière séance de 2020

New YorkK (awp/afp) - La Bourse de New York, après avoir démarré en sourdine jeudi, s'est finalement encore offert des records du Dow Jones et de l'indice S&P 500 pour sa dernière séance de l'année 2020.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a inscrit un nouveau record après celui de la veille à 30.606,48 points, en hausse de 0,65%.

L'indice élargi S&P 500 a lui aussi engrangé un plus haut à 3.756,07 points, en hausse de 0,64%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,14%, se hissant à dix points de son précédent record, à 12.888,28 points.

afp/rp