Wall Street salue la forte possibilité d'une baisse des taux

Les indices S&P-500 et Dow Jones sont parvenus à moins de 1% de leur record de clôture de la fin avril.

La banque centrale n'a pas modifié ses taux directeurs comme prévu au terme de sa réunion de politique monétaire tout en ouvrant la voie à de possibles baisses de taux pouvant atteindre au total jusqu'à 50 points de base d'ici la fin de l'année, en réponse à un environnement économique de plus en plus incertain et au tassement de l'inflation anticipée.

Même ceux des membres du FOMC (Federal Open Market Committee) qui n'ont pas anticipé de baisse des taux cette année estiment que "les arguments en faveur d'une politique monétaire plus accommodante ont gagné en poids", a observé le président Jerome Powell, lors de la conférence de presse qui a suivi les annonces de la banque centrale.

La Bourse a accru ses gains après les annonces de la Fed et les propos de son président, tandis que le dollar a fléchi et que les rendements obligataires ont nettement baissé.

L'indice Dow Jones a gagné 38,46 points, soit 0,15%, à 26.504 points. Le S&P-500, plus large, a pris 8,71 points (0,30%) à 2.926,46 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 33,44 points (0,42%) à 7.987,32 points.

Les traders des futures de taux courts évaluent à 60% la probabilité que la Fed réduise son taux d'intervention par trois fois d'ici la fin de l'année.

"La Fed a fait son travail sans faire de dégâts. Elle s'achemine vers une baisse des taux qu'elle n'a pas faite aujourd'hui. Ca se fera sans doute en juillet à moins d'un gros événement sur le front du commerce ou ailleurs", a dit John Augustine (Huntington Bank).

Le volume a été de 6,5 milliards de titres échangés contre une moyenne de 6,8 milliards sur les 20 séances précédentes.

VALEURS

Adobe a bondi de 5,21%, contribuant plus que tout autre aux gains du S&P-500 et du Nasdaq.

Le concepteur du logiciel Photoshop a réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs au consensus.

En revanche, Facebook a perdu 0,53%, son ambition de lancer une cryptomonnaie n'étant pas du goût des régulateurs et des politiques aux Etats-Unis et ailleurs.

L'indice de la santé a gagné 0,96%, porté en particulier par Allergan (+6,2%) qui a annoncé des tests positifs pour un traitement de la constipation.

LES INDICATEURS DU JOUR

Aucun indicateur majeur n'a été publié.

LA SÉANCE EN EUROPE

Londres exceptées, les Bourses européennes ont terminé dans des marges étroites mercredi, la prudence limitant les prises de position avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale, au lendemain de la forte hausse déclenchée par un discours très accommodant de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE).

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,16% (8,72 points) à 5.518,45 points alors qu'à Francfort, le Dax reculait de 0,19%. A Londres, le FTSE 100 a perdu 0,53%, pénalisé par les valeurs minières et celles du transport aérien. L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,05% mais le FTSEurofirst 300 a cédé 0,03%; le Stoxx 600 a fini inchangé.

La plus forte hausse sectorielle du jour en Europe est pour le secteur bancaire, dont l'indice Stoxx a progressé de 1,35%, portant à près de 2,7% sa hausse depuis le début de la semaine.

TAUX

Les rendements des Treasuries ont rétrogradé face à la perspective de voir les taux baisser dans le courant de l'année, à la suite des déclarations de la Fed et de son président Jerome Powell.

Le rendement à deux ans en particulier est tombé en séance au plus bas depuis le début décembre 2017, à 1,753%, alors qu'il était en hausse avant la Fed. Il évoluait encore plus bas ensuite, à 1,741% contre 1,862% mardi.

Le rendement à 10 ans s'inscrivait à 2,029% contre 2,058% mardi et le 30 ans à 2,542% contre 2,552%.

CHANGES

Le dollar a fléchi après que la Fed eut observé le statu quo tout en laissant entendre que les taux pourraient baisser dans le courant de l'année.

L'euro gagnait 0,31% à 1,226 dollar, tandis que le billet vert cédait 0,41% face à un panier de devises de référence.

"C'était un peu plus 'colombe' que ce qu'on attendait et cela se voit dans la réaction du marché, surtout en termes de taux d'intérêt avec une baisse du deux ans, une réaction positive de la Bourse et un affaiblissement du dollar", a dit Jason Draho (UBS Global Wealth Management).

Dans le même temps, l'or a atteint son meilleur niveau depuis avril 2018, à 1.361,11 dollars l'once, et gagnait encore plus de 1% à 1.360,05 dollars l'once ensuite.

PETROLE

Les cours du pétrole ont terminé en baisse mercredi sur le Nymex, même si les stocks de brut américains ont baissé plus que prévu la semaine dernière.

Les cours ont toutefois remonté par la suite, dans le sillage de Wall Street après les annonces de la Fed.

A SUIVRE JEUDI 20 JUIN :

Tir groupé des banques centrales du Japon, de Norvège et de Grande-Bretagne qui rendront leur décision de politique monétaire, au lendemain de celle annoncée par la Réserve fédérale américaine.

(Avec Ann Saphir, Laila Kearney, Noel Randewich, Gertrude Chavez-Dreyfuss, Kate Duguid; Wilfrid Exbrayat pour le service français)

par Wilfrid Exbrayat