Wall Street : sans direction à l'issue d'une semaine 'flat'

Pas de 'bonus' pour ensoleiller ces séance des '3 sorcières', la lourdeur s'impose à Wall Street qui avait pourtant réalisé une entame prometteuses.



Les indices US affichaient initialement un rebond bienvenu de +0,8% à +1,2% mais les séances précédentes ont démontré à quel point ces gains étaient fragiles, s'agissant de simples rachats techniques de 'shorts' dans un contexte de 'deleveraging' (réduction de l'exposition au risque) qui fait désormais feu de tout bois (hausse des taux, ralentissement en Chine, risque accru de crise de la zone Euro avec l'affrontement Rome/Bruxelles, etc.).

La vulnérabilité de Wall Street s'est confirmée puisque le Nasdaq retombe dans le rouge (-0,4% à 7.452, le score du jour se confond avec le score de la semaine), le S&P500 (-0,04%) finit à l'équilibre (il ricoche sous les 2.800) et le Dow Jones n'affiche que +0,25% (à 25.434, +0,4% hebdo) tandis que le baromètre des valeurs petites et moyennes, le Russel-2000 dévisse de -1,2% supplémentaires et accuse désormais plus de 21% de baisse par rapport à ses sommets de la fin août.



Du côté des statistiques du jour, pas de quoi déprimer, mais rien de positif non plus: les ventes de logements anciens aux Etats Unis pour septembre ont chuté de 3,4% en septembre (une maison de seconde main coûte 258.000$).



C'est le sixième mois de repli dans un contexte d'insuffisance de l'offre, beaucoup de gros patrimoine ayant raflé tout ce qui se présentait pour engranger des revenus locatifs.

Quelques bonnes surprises ont été saluées, comme Paypal +9,4%, American Express +3,8%, et gros ramassage sur Procter & Gamble +8,8% qui bat le consensus.



Côté replis, quelques déceptions sur les trimestriels font plonger AMD de -11,1%, eBay de -8,9%. Poursuite des dégagements sur Nvidia -4,3%, Netflix -4,1% Electronic Arts -3,5%, Align Techno -3,2%, Autodesk et Biogen -3%, Intel -2,2%.

Grosse correction également sur quelques poids lourds du secteur pétrolier avec -10% sur Valero, -6,5% sur Marathon Petroleum, -4,8% sur Noble, -1,5% sur Halliburton.



Rappel: pas moins de 150 entreprises publieront leurs trimestriels la semaine prochaine.



