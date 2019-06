Wall Street : sans direction claire, le Nasdaq à l'équilibre

24/06/2019 | 16:53

Wall Street marque une pause lundi, reprenant son souffle après les gains de la semaine dernière dans l'attente de nouveaux développements, notamment sur le front du commerce international.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance d'environ 0,2% à 26.778,5 points, tandis que le Nasdaq Composite reste stable, autour de 8034,2 points.



Porté par des propos jugés encourageants de membres de la Fed, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants de fonds américains - avait progressé de 2,2% la semaine dernière.



Depuis le début du mois, la hausse du S&P dépasse les 7%, ce qui constitue sa meilleure performance pour un mois de juin depuis les années 1950.



'Tout le monde attend maintenant l'ouverture du sommet du G20, vendredi à Osaka, à l'occasion de laquelle Donald Trump et le président chinois Xi Jinping pourraient reprendre leurs discussions commerciales', explique un trader.



'En plus de cela, il faut aussi composer avec la montée des tensions entre Washington et Téhéran, Trump ayant évoqué la mise en place de sanctions supplémentaires contre l'Iran', ajoute le professionnel.



Parallèlement, Trump vient de reprendre les hostilités à l'encontre de la Fed, qu'il qualifie 'd'enfant borné' empêchant la croissance d'atteindre 4% ou 5% avec ses hausses de taux inutiles.



Sur le plan des valeurs, Bristol-Myers Squibb décroche de 6% après l'échec de tests cliniques de phase III sur son immunothérapie Opdivo dans le traitement du cancer du foie.



Deere progresse pour sa part de 1% suite à un relèvement de recommandation des analystes de Jefferies.



Cette nouvelle semaine s'annonce plutôt calme, tout du moins sur le front des indicateurs économiques, aucune statistique ne figurant au programme aujourd'hui.



