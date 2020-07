Wall Street, sans direction, reste vigilante face au virus

New York (awp/afp) - Wall Street hésitait vendredi en début de séance dans un marché scrutant l'évolution de la situation sanitaire aux Etats-Unis et se préparant à la publication de nombreux résultats trimestriels d'entreprises.

Vers 13H50 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,20% à 25.756,60 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait 0,42% à 10.503,43 points.

L'indice élargi S&P 500 baissait de 0,03% à 3.150,95 points.

La Bourse de New York avait fini sans direction claire jeudi, dans un marché soutenu par ses géants technologiques mais contrarié par le nombre de nouvelles infections au coronavirus aux Etats-Unis et ses possibles conséquences sur l'économie du pays: le Dow Jones avait cédé 1,39% tandis que le Nasdaq était monté de 0,53%, atteignant un nouveau record.

"Il semble que les investisseurs souhaitent évacuer la notion de risque à l'approche d'une fin de semaine où les cas de coronavirus ont continué de flamber, renforçant les craintes sur la reprise économique", relève JJ Kinahan, responsable de la stratégie marchés pour TD Ameritrade.

"Il est possible qu'ils fassent aussi preuve de prudence alors que la saison des résultats va battre son plein la semaine prochaine et que les profits des grandes entreprises devraient être lourdement affectés par les conséquences du coronavirus", ajoute M. Kinahan.

Les grandes banques américaines, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America, doivent faire état de leur bilan de santé trimestriel la semaine prochaine.

Delta Air Lines et Netflix feront partie des autres grands noms de Wall Street à publier leurs revenus et leurs bénéfices entre avril et juin.

Par ailleurs, la dette publique mondiale va atteindre cette année un pic historique pour représenter 101,5% du PIB mondial, soit plus qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ont souligné deux responsables du Fonds monétaire international dans un article de blog publié vendredi.

Les auteurs de l'article ont toutefois estimé que les gouvernements devraient se garder de réduire trop tôt leurs dépenses en faveur de leur économie au risque sinon de compromettre la reprise.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine baissait à 0,5939%, contre 0,6135% jeudi soir.

