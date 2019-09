Wall Street : sans grand changement non loin de ses sommets

13/09/2019 | 16:56

La Bourse de New York a ouvert sans grand changement vendredi matin, les investisseurs préférant attendre la prochaine réunion de la Fed avant de prendre de nouvelles positions, alors que les marchés évoluent tout près de leurs plus hauts historiques.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 27.247,2 points, signant une huitième hausse consécutive qui lui permet de revenir à moins de 1% de son record absolu. Le Nasdaq reste, lui, stable autour de 8192,6 points.



Les investisseurs ont réagi sans entrain à la publication de plusieurs statistiques jugées encourageantes dans le courant de la matinée.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a ainsi été mesuré en hausse, à 92 points en estimation préliminaire au mois de septembre.



A titre de comparaison, les économistes l'anticipaient en moyenne à 90,9 points.



Autre signe de la bonne santé de la consommation aux Etats-Unis, les ventes au détail ont augmenté de 0,4% en séquentiel au mois d'août, alors que le consensus n'anticipait qu'un gain de 0,2%.



Toutefois, cette confirmation de la solidité de la consommation aux Etats-Unis est susceptible d'inquiéter les investisseurs, alors que la Réserve fédérale est censée abaisser ses taux la semaine prochaine afin de relancer la machine économique.



Côté valeurs, Microsoft gagne 0,2% après la signature d'un contrat de cinq ans avec le géant des médias Disney, qui utilisera sa plateforme 'cloud' Azure pour la création et la distribution de ses contenus.



Gap s'affiche en hausse de 0,4% alors que l'analyste Jefferies a confirmé sa recommandation d'achat sur la valeur après une réunion d'investisseurs consacrée à ses plans de croissance.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.