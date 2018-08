Wall Street : sans impulsion avant les ventes de logements

23/08/2018 | 15:09

Après sa séance hésitante de la veille, Wall Street devrait débuter sans direction claire jeudi matin en attendant les chiffres clé des ventes de logements neufs.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 avance de 0,1%, mais celui sur l'indice Nasdaq 100 cède lui 0,1%, annonçant un début de journée relativement incertain.



Les marchés d'actions américains avaient clôturé dans le désordre hier suite à la parution du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui n'a pas apporté beaucoup d'éléments nouveaux.



Les 'minutes' de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed des 31 juillet et 1er août dernier ont montré que l'institution comptait toujours relever progressivement ses taux face à une économie américaine qui reste en pleine forme.



Sur le plan macroéconomique, le Département américain du Travail a d'ailleurs dénombré ce matin quelque 210.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 18 août, soit 2.000 de moins que la semaine précédente.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient pourtant attendues en hausse par les économistes, puisque le consensus tablait sur 215.000 inscriptions.



Mais les investisseurs seront surtout attentifs aux ventes de logements neufs, qui permettront peut-être de rassurer les intervenants sur la santé du marché immobilier américain.



Au sein du compartiment pétrolier, le baril de brut léger américain s'essouffle un peu et lâche 0,1% à 67,8 dollars après son net redressement de la veille.



