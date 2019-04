Wall Street : sans réaction, indicateurs encourageants

18/04/2019 | 15:18

Wall Street devrait débuter la séance en ordre dispersé jeudi matin malgré toute une série d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprise jugés plutôt rassurants.



Une trentaine de minutes avant l'ouverture, les gains des contrats à terme avoisinent ainsi 0,1%, annonçant un début de journée sans grande changement.



Les investisseurs ont appris avant l'ouverture que les ventes au détail avaient augmenté plus que prévu aux Etats-Unis en mars, signant un rebond de 1,6% alors que le consensus visait une progression de seulement 0,8%.



Le Département du Travail a par ailleurs rapporté avoir dénombré 192.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 13 avril, un chiffre en baisse de 5.000 par rapport à la semaine précédente.



Ces données paraissent confirmer la bonne santé de la première économie mondiale, au moment où certains analystes évoquent la possibilité d'une entrée en récession.



Quant aux résultats de sociétés publiés en début de matinée (American Express, Honeywell, Schlumberger,...), ils se sont révélés plutôt contrastés, voire légèrement encourageants.



La prudence devrait de toute façon rester de mise avant la parution, en cours de matinée, des indicateurs avancés du Conference Board et des stocks des entreprises.



Autre phénomène constaté depuis peu, les grands indices new-yorkais semblent commencer à peiner au contact de leurs plus hauts absolus.



'C'est vrai que le Dow Jones semble bloquer sous le seuil des 26.500 points', souligne un trader. 'Mais au-delà de ce niveau, on se dirigerait tout droit vers le record historique des 26.951 points', ajoute-t-il.



'En revanche, un passage sous les 26.300 points dessinerait un tableau plus négatif pour l'indice, avec sans doute les 26.100 points en ligne de mire', prévient le professionnel.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.